Francis Ngannou se fait « éteindre » par Cédric Doumbé qui ne mâche pas ses mots

Connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche, Cédric Doumbé ne craint pas Francis Ngannou et vient de faire une déclaration provocatrice à l’encontre de ce dernier qui risque de ne pas vraiment lui plaire.

Avec onze titres en kickbowing à son actif, il s’est lancé en MMA et Cédric Doumbé n’a pas peur de s’amuser dans l’ancien champion de l’UFC comme il vient de le prouver dans une interview pour Sport en France en assurant pouvoir selon lui éteindre Francis Ngannou en répondant aux questions internautes dans la première partie du programme Extra Round dont la suite sera disponible très prochainement. « Ah… Francis… Francis je t’aime bien, t’es mon gars ! T’es un Camerounais, on est pareil, on tape les gens pour vivre… » commence à déclarer le pratiquant franco-camerounais d’arts martiaux mixtes au sujet de Francis Ngannou.

« Mais t’es un peu trop lourd pour moi, je peux pas dire de bêtises. » poursuit Cédric Doumbé sur la possibilité d’un combat entre eux avant de continuer, « On sait jamais si tu sais où j’habite au Cameroun, si tu retrouves ma famille. Non Francis, je ne le bats pas, Francis c’est mon gars, mon grand frère, comment je peux le battre ? Jamais de la vie… T’es fou, je l’éteins. ». Une déclaration à laquelle Francis Ngannou n’a pas répondu pour le moment mais qui ne devrait pas manquer d’arriver ses oreilles et faire réagir l’impressionnant athlète Camerounais au 120 kilos pour 1m93 qui s’apprête à faire ses débuts en boxe et n’est pas du style à se faire intimider par de tels propos.