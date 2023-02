Aya Nakamura : un de ses showcases se termine en jet de bouteilles

Aya Nakamura fait l’actualité en ce moment, elle est devenue la nouvelle égérie de Lancôme, a obtenu le soutien de Karim Benzema pour la promotion de son nouvel album, occupe la première place du Top Album en France, sera en concert à l’Accor Arena pour trois dates mais l’un de ses derniers showcases en région Parisienne à mal tourné.

Alors qu’elle aurait dû dévoiler un featuring inédit avec Jul sur le titre « Doudou » dont un extrait vient d’être révélé cette semaine, vendredi dernier, Aya Nakamura a retrouvé son public pour présenter sur scène les morceaux de son album DNK. Elle a attiré les foules au Palais Maillot à Paris lors d’un showcase mais l’événement ne s’est pas déroulé comme prévu pour les spectateurs sur place à l’arrivée de la chanteuse.

En effet lors de cette soirée des débordements ont éclaté dans la discothèque et des internautes ont partagés des vidéos de l’incident. Certains d’entre eux ont critiqué la gestion des événements par les dirigeants de l’établissement. Le gérant s’est exprimé pour relativiser les perturbations du showcase d’Aya Nakamura avec des jets de bouteilles et une bagarre générale dans la foule comme le prouve les images.

« Un individu a lancé des glaçons et des projectiles d’en haut. Cela a créé un peu de pugilat en bas, avec deux blessés, dont un avec deux points de suture. Cela n’a pas duré plus de 40 secondes et le concert a directement repris. Il n’y a pas eu de bagarre générale nous sommes malheureux que cet incident ait eu lieu mais ce n’était pas un incident majeur ».