Jul et Aya Nakamura, c’était presque officialisé !

Tous les fans des deux artistes en rêvent, le featuring entre Jul et Aya Nakamura a bien failli avoir lieu mais malheureusement cette connexion ne s’est pas concrétisée comme vient de le révéler la chanteuse tout en expliquant pourquoi.

Aya Nakamura et Jul presque réunis !

Alors que son dernier album DNK fait carton avec une première place au Top Albums qu’elle ne quitte plus depuis la parution de l’opus et une certification de disque d’or qui se rapproche, Aya Nakamura aurait aimé travailler avec Jul. La collaboration était proche de se réaliser comme une source sûre vient de le confier mais cela n’a finalement pas pu se finaliser. Sur son nouveau projet Aya a invité SDM, Tiakola, et Kim, elle aurait également souhaité avoir Rihanna en featuring mais en raison de sa grossesse cela ne s’est fait pas fait, un autre rappeur était aussi attendu par les auditeurs sur cet opus.

En effet un featuring entre Aya Nakamura et Jul est pressenti depuis plusieurs années. Le média Raplume vient de révéler l’information avec un extrait inédit d’une trentaine de secondes de cette collaboration dans une vidéo sur laquelle on peut lire, « Pourquoi Jul a pas posé sur la machine en vrai ? » questionne un internaute. La connexion avec le rappeur Marseillais a eu lieu mais faute de timing cela n’a pas été officialisée. C’est sur le tube « Doudou » produit par Machynist et Ever Mihigo, extrait de l’album « Aya » paru en 2020 que le J aurait dû poser sa voix, le titre est d’ailleurs devenu un tube par la suite.

Les avis des auditeurs sont partagés sur cette version du single avec Jul, certains trouvent la version originale parfaite mais d’autres imaginent qu’avec l’artiste de la ville phocéenne cela aurait été encore un plus gros hit et les fans imaginent maintenant que cette collaboration entre le Marseillais et Aya Nakamura se fera à l’avenir.

Article en lien : Aya Nakamura, Aqababe choque avec le partage de sa sextape