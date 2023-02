ISK dévoile Dublin à l’ambiance Peaky Blinders

2023 c’est l’année de l’exploration pour ISK, un périple dans les villes les plus emblématiques de la mafia et de la truanderie, dont les histoires tristement réelles se mêlent à des fictions désormais classiques (Peaky Blinders, Gomorra, Narcos …), il présente aujourd’hui son nouveau clip en gardant le même concept.

ISK fait référence à la mafia irlandaise

Il enclenche une nouvelle dynamique avec un freestyle, suivi d’un single clippé dans la foulée. Premier spot l’Irlande avec le freestyle « Irish Mob » sorti le 18 janvier. Suivi de titre et du clip « Dublin » qu’il dévoilera ce jeudi 16 février.

« Dublin », hommage à la ville et toujours en référence à la mafia irlandaise. Sur une production signée Katrina Squad, ISK nous plonge encore plus dans cet univers sombre au son d’une cornemuse.

Une voix déjà mature et trois projets sortis, ISK est l’une des figures de proues de son département (77) et vient choquer le rap français en 2019 avec sa série de freestyle Acharné et sa première mixtape Le mal est fait sorti en 2020.

S’en suit l’album la série de freestyle ainsi que l’album Vérité en 2021, sur lequel on retrouve ses premières collaborations, notamment le titre « Chez nous » qui passe les 8 millions de vues sur YouTube en feat avec Uzi, autre figure prometteuse du 77.

Quant aux autres featurings du projet, la crème des kickeurs du rap français auxquels ISK, muni d’une voix rauque et d’un flow à l’énergie hurlante peut se mesurer aisément3 Sofiane avec le titre « Cité de France », YL avec le titre « Fazer » dont les clips cumulent plus de 13 millions de vues sur YouTube, et aussi Niro, Alonzo, Da Uzi.

Un nouvel album en préparation.

ISK sait aussi faire danser, avec le titre « Le billet », énorme banger certifié single d’or et dont le clip frôle les 10 millions de vues sur YouTube. En 2022, il sort son deuxième album Racines, dont le titre « Laisse tomber » feat Timal, encore un collègue du 77, est extrait.

On y retrouve aussi des titres plus profonds comme « El Golaa » dans lequel ISK se livre sur sa vie, ses origines tunisiennes et sa façon de penser dans un monde qui ne fait pas de cadeau. ISK est actuellement en préparation de son prochain projet à venir.