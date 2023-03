Booba se moque de Ciryl Gane et Kaaris en les ridiculisant

Booba est sans pitié ! Il n’est clairement pas fan de Ciryl Gane, encore moins de son choix d’un titre de Kaaris pour faire son entrée la nuit dernière lors de sa défaite face à Jon Jones et s’en est moqué.

Ciryl Gane et Kaaris se font ridiculiser par Booba, ça pique !

Alors qu’il s’est déjà fait humilier dans la cage par Jon Jones en abandonnant dès le premier round après seulement deux minutes de combat, Ciryl Gane s’est pris un gros tacle de Booba qui a profité de l’occasion pour s’en prendre également à Kaaris. Le peuple français avait grand espoir en « Bon Gamin » pour décrocher le titre de champion de l’UFC après son premier échec il y a un an contre Francis Ngannou mais les fans se sont fait rapidement refroidir après cette défaite express face à l’américain. Sur les réseaux le combattant français s’est retrouvé ciblé par les moqueries et B2O n’a pas manqué d’ajouter son grain de sel pour le narguer à son tour.

Booba a d’abord trollé l’apparition de Gane sur le morceau Zoo de Kaaris avec une photo issue du clip de son rival faisant le signe de la puissance avec la légende « Le morceau Zoo avant le combat » puis un autre cliché d’un montage de Riska avec le visage dépité de Ciryl après sa déroute dans l’octogone. « Armand » s’est amusé à ajouter le DUC en légende de son tweet en référence au vrai nom du rappeur Sevranais.

B2O valide fort la victoire de Jon Jones

Booba poursuit ses tweets avec un extrait vidéo d’une interview de Ragnar Le Breton qui va faire ses débuts en MMA en train d’affirmer que Ciryl Gane va créer la surprise de battre de Jon Jones, l’humoriste a eu tout faux. « Le problème des youtubers c’est que c’est des youtubers. Ils n’ont pas cru en toi Johnny » commente Kopp.

Le DUC conclut sur Twitter avec les propos du nouveau champion des poids lourds de l’UFC au sujet de Bon Gamin avant le combat, « Je regarde Ciryl et c’est jolie. Des belles tenues, une belle salle, il frappe dans des sacs et s’amuse contre des mecs plus petits. Je ne le vois jamais dans le dur, à lutter contre un mec plus lourd qui s’est assis sur lui. Je ne suis pas impressionné par ton jeu de jambes, ta France et toutes ces conneries ! Ce ne sera pas du kick-boxing. Je vais le pousser dans ses retranchements. Et voir à quel point il veut être champion. ». « On dit pas tout c’qu’on fait, mais on fait toujours c’qu’on a dit. » commente B2O avec le publication de cet extrait.

Booba a également mis en ligne sur Instagram la vidéo de la victoire de Jones avec comme fond sonore son morceau KOA et a repris la story de Kaaris avec la vidéo de l’entrée de Gane sur Zoo devant sa télévision pour lui passer le message, « Kaaris, même quand tu perds pas tu perds toi« .

Le problème des youtubers c’est que c’est des youtubers. Ils n’ont pas cru en toi Johnnyyyyyyyy!!! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/nVRk3a2fVY — Booba (@booba) March 5, 2023

On dit pas tout c’qu’on fait, mais on fait toujours c’qu’on a dit. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/ebi3vHeHYB — Booba (@booba) March 5, 2023