Matt Houston soutient Booba et insulte violemment Kayna Samet

Kayna Samet y va très fort contre Kayna Samet pour soutenir Booba en l’insultant publiquement avant d’ajouter un gros tacle à l’encontre de Zaho. L’auteur de RnB 2 Rue est très remonté contre les deux chanteuses et ne mâche pas ses mots !

Il y a quelques jours Booba s’est une nouvelle fois insurgé de la trahison de Kayna Samet qu’il a soutenu pour revenir sur le devant de la scène en l’invitant au Stade de France et avec un featuring en son hommage sur Kayna sauf que le DUC n’a pas digéré que la chanteuse accepte l’invitation de Maes pour collaborer avec lui sur son nouvel opus. Depuis plusieurs mois B2O et le Sevranais sont en clash et le ton est monté entre les deux anciens acolytes sur les réseaux ces derniers temps, Kopp vit le choix de cette collaboration comme une véritable trahison et l’a fait savoir, un avis que partage Matt Houston.

Matt Houston atomise Kayna Samet et Zaho !

Matt Houston n’apprécie pas les récentes déclarations de Kayna Samet et vient de réagir en allant jusqu’à la traiter de « Vieille conna**e ». En effet le chanteur a posté une première story d’une interview de la chanteuse pour le média Kobini dans laquelle elle confie notamment sa phobie d’être uniquement la « meuf » dans les refrains avec un message virulent, « Sur ce coup Booba a raison, descendre son froc ça paye même si t’as jamais rien gratté à la sacem. Je n’ai jamais vu ça, ce genre de manque de reconnaissance, tu pues avec tes vieux pieds-là, on s’en bat les coui**es de ton EP » commente le fondateur du label musical On the Track.

En plus de ce soutien envers Booba face à Kayna Samet, Matt Houston n’en est pas resté là, il enchaine avec une story contre Zaho d’un extrait TikTok de son passage dans l’émission Planète Rap sur Skyrock pour l’insulter à son tour, « Toi aussi va encu*** ta mère ». Aucune des deux chanteuses n’a répliques aux attaques mais le DUC devrait validé ce soutien assez inattendu.