Rohff défie Booba de récupérer sa ceinture volée par Dam16 comme Ngannou

Un combat de MMA dans l’octogone entre Booba et Dam16 ? Rohff le provoque et se moque des jambes de coq de son rival ! Après la réaction d’Élie Yaffa à l’affrontement dans la cage entre Ciryl Gane et Jon Jones en train de demander à Francis Ngannou de faire son retour au sein de l’UFC pour reprendre sa ceinture de champion, Housni a ressorti un ancien dossier compromettant sur son rival.

La déroute de Ciryl Gane face à Francis Ngannou ne manque pas de susciter des nombreuses réactions notamment dans le rap game, Drake a touché plus de 1,5 million de dollars avec son pari gagnant sur le nouveau champion des poids lourds de l’UFC, Kaaris a validé la musique d’entrée du combattant français sur son classique Zoo et Booba a tenté d’interpeller l’attèle Camerounais afin de revenir sur sa décision de quitter l’UFC. B2O a demandé à The Predator de défier Jones pour récupérer sa ceinture de champion et Rohff a profité de l’occasion pour rebondir sur ce message afin de lui rappeler son ancienne altercation avec Dam16.

Rohff provoque Booba après son message à Francis Ngannou !

Au mois de septembre 2015 afin de régler des vieilles querelles, les rappeurs français Booba et Dam16 ont secoué le rap game avec une rixe historique, ils se sont affrontés à Boulogne-Billancourt à coups de ceinture. L’ancien membre du groupe Lunatic a fini après cette altercation le crâne en sang et son rival a volé sa ceinture Gucci qu’il a ensuite affiché fièrement comme un trophée. Une histoire que Rohff n’a pas oublié. Après le tweet de Francis Ngannou qui félicite Jon Jones mais en rappelant que c’est lui le roi des poids lourds, le DUC a expliqué au Camerounais qu’il ne peut pas être le roi s’il n’affronte pas le nouveau champion de l’UFC après avoir laissé sa ceinture vacante. « Tu dois retourner la chercher. Ce sont les règles » affirme Kopp.

Rohff a repris ce message pour afficher un ancien article de presse de 2015 avec une photo de la blessure au visage de Booba ainsi que le titre « Booba fouetté à coups de ceinture par un autre rappeur ? » et la légende « Parler de ceinture alors que Dam16 a volé la tienne et t’a frappé avec… ». Housni ajoute une vidéo sur Twitter avec le message moqueur « Quel audace Quel Kilot ! J’en peux plus de moi j’suis une galère » et y déclare « Tu oses demander à Ngannou d’aller chercher sa ceinture, laisse ça à Jon Jones. Laisse les vrais combattants régler ça entre eux. Jambe de coq, jambe de pintade que tu es, as-tu déjà récupéré t’a ceinture KFC à Dam16 ? Dam16 t’a fouetté fort, il t’a fouetté comme Django. Tu oses parler de combattants. Faut laisser ça, ce n’est pas pour toi. Récupère ta ceinture on a pas oublié, mais quel culot. ».