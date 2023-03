DJ Hamida connecte l’hexagone et le Maghreb avec le clip Khalini

Comme annoncé, DJ Hamida vient de sortir son nouvel album « A La Bien – Winter Edition » désormais disponible sur toutes les plateformes de streamings.

Ayant pour ambition de créer un véritable pont entre le Maghreb et l’hexagone afin de mieux les réunir, DJ Hamida a invité sur cet opus un panel d’artistes français comme LECK sur « Zmagria » ou SAF sur « La Mienne », mais aussi des superstars du Moyen-Orient comme Mohammed Assaf ou encore Aicha Maya sur le titre « Berbère DRE » qui n’est autre que la version orientale du légendaire « Still D.R.E. » !

Pour porter ce projet, le jeune homme vient de lancer « Khalini », son nouveau single en featuring Cappuccino dont le clip réalisé par Sanhajiproduction vient d’être dévoilé. Cette chanson sample le morceau mythique « Sidi Mansour » qui date d’il y a plusieurs décennies et qui a ensuite été repris et rendu célèbre par l’artiste tunisien Saber Rebai.

Avec désormais 16 ans de carrière, et de nombreux tubes dont « Déconnectés » feat. Rim’K, Lartiste et Kayna Samet qui lui a permis d’exploser, DJ Hamida continue donc de connecter les peuples. Vraie référence sur son créneau et sur son style mélangeant musique urbaine, raï et house, le DJ star à l’international affiche d’ailleurs un véritable succès et des chiffres records : plus d’1 milliard de vues YouTube, 4 millions de followers sur les réseaux, plus d’1 million d’auditeurs par mois sur les plateformes streaming.