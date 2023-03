DjaDja & Dinaz : les chiffres stratosphériques de l’album Alpha

Le dernier album de DjaDja & Dinaz affole les compteurs en seulement. Le projet devrait prendre la première place du Top Albums cette semaine. Les premières chiffres des ventes sont en effet stratosphériques pour l’album Alpha, le duo s’approche d’un nouveau disque d’or.

DjaDja & Dinaz cartonne !

Deux ans après le succès de Spleen, certifié doupble platine, Djadja & Dinaz sont revenus avec un nouvel album événement intitulé Alpha disponible depuis le vendredi 3 mars 2023. Si la rareté n’est pas monnaie courante dans le rap français ces dernières années, le duo meldois cultive cet attribut et offre à son public La Meute un album, toujours introspectif, authentique, mature et mélodique. En guise d’avant-goût, le duo avait dévoilé le single éponyme au projet Alpha, un titre aux basses profondes et aux paroles hantées par la nécessité d’avancer coûte que coute tout en gardant la tête froide. Le single s’est placé dans Top 10 des morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming depuis sa parution.

Avant de découvrir les chiffres de cet opus pour sa première semaine d’exploitation les premiers chiffres viennent de tomber. En 24h, l’album Alpha cumule 3,4 millions de streams, avec 193 000 écoutes par titre en moyenne pour l’un des meilleurs démarrages de 2023 sur une journée. DjaDja & Dinaz réalisent également 17 441 ventes en 3 jours avec leur nouveau projet. Le duo a aussi placé 17 titres sur 18 de leur nouvel album dans le top 50 Spotify et le clip Alpha totalise 1,6 millions de visionnages en 3 jours sur Youtube.

Pour la promotion de cet opus, Djadja et Dinaz sont tous les soirs à l’antenne de la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap de Fred Musa pour présenter des exclusivités aux auditeurs.