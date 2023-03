Le PSG se fait détruire après l’humiliation du Bayern, (résumé vidéo )

Découvrez en vidéo le résumé de la déroute du Paris Saint Germain face au Bayern Munich. Le Club Allemand a battu le PSG sur le score de 2 buts à 0 avec des réalisations de Choupo-Moting à la 61ème minute de jeu et de Gnabry à la 89ème pour un score sur les deux matchs cumulés de 3-0 en faveur des Bavarois.

« Toute l’équipe a été nulle à c**** ! J’ai fait 6h de route pour me faire c**** ! On a été zéro. Messi a été inexistant. Une saison de m****. On est foutus, on ne gagnera jamais la Ligue des champions » s’est exprimé au micro de RMC Sport complètement dégouté et furieux un supporter du PSG présent à l’Allianz Arena après la nouvelle élimination au stade des huitièmes de finales de la Ligue des Champions face au Bayern Munich.

L’histoire se répète, comme l’année dernière face au Real Madrid de Karim Benzema, l’aventure du PSG en Champions League se termine encore en huitième. Pour le Bayern Munich, le parcours en Ligue des champions se poursuit en quarts de finale sans avoir trembler lors de cette double confrontation (1-0 à l’aller, 2-0 au retour).

Dans l’autre match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Milan et Tottenham se séparent sur un match nul (0-0). Grâce à sa victoire au match aller, l’AC Milan élimine donc les Spurs et retrouve ainsi pour la première fois de la saison 2011-2012 les quarts de la compétition.