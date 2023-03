Rohff rend hommage à Mbappé avec un beau cadeau, Booba le ridiculise

On savait déjà que Booba n’est pas particulièrement fan de Kylian Mbappé mais en plus quand c’est sont rival de toujours Rohff qui lui rend hommage c’est l’occasion de les tacler tous les deux.

Booba se moque de l’offrande de Rohff à Mbappé !

Le week-end dernier Kylian Mbappé est entré dans l’histoire du Paris Saint Germain en devançant le meilleur buteur de l’histoire du club suite à son but contre Nantes lors de la 26e journée de Ligue 1 pour passer devant Edison Cavani avec désormais un total de 201 buts à seulement 24 ans sur les couleurs Parisiennes. L’ancien Monégasque a célébré cet exploit avec le public au Parc des Prince après le match en recevant un trophée spécial à cette occasion, fier de l’attaquant français, Rohff a félicité le joueur à sa façon et cela n’a pas plu à Booba.

« Meilleur buteur de l’histoire du club 24 ans. Cher Kiki, je te décerne ma pochette d’album la plus légendaire de l’histoire du rap ! » a annoncé Rohff sur Twitter en tant que fidèle supporter du PSG avec montage de la pochette de son album « La fierté des nôtres » sorti le 21 juin 2004 sur le label Hostile Records, écoulé à plus de 330 000 exemplaires. Ce double album de 30 morceaux au total comporte notamment les singles « Charisme » avec Wallen, « Message à la racaille », « Zone internationale » avec Roldan G Rivero d’Orishas, « 94 » ou encore le titre « Code 187 ». Sur le visuel original Housni apparait sur l’Arc de Triomphe et sur le montage dévoilé Mbappé apparait à sa place avec une couronne sur la tête en tenant un ballon de foot entre ses mains. Booba a partagé ce tweet pour s’en moquer avec le commentaire, « Rohff, il est refait le Kiki! C’est le décerneeyyyyyy!!! #rohdécerne » avec plusieurs émojis mort de rire afin de ridiculiser le cadeau de son ennemi à Kylian par vraiment à son gout.

Cette pochette de l’album de Rohff avait déjà inspiré Neymar au mois de mai 2021 pour une promotion de son équipementier Puma en reprenant sa pose sur le célèbre monument français après avoir signé un contrat de sponsoring avec la marque pour plus de 20 millions d’euros.