Shay s’amuse d’avoir recalé une rappeuse américain très populaire

Les connexion entre des artistes francophones et des américains se sont rares dans le rap mais en plus en certains comme Shay ont manqué la possibilité de réaliser une telle collaboration après les propos élogieux à son sujet de la part de Coi Leray comme elle vient de le confier.

Après le sulfureux single DA dont les américains ont apprécié le clip, Shay a fait son retour avec le titre « Jolie Go » qui devrait être le second extrait de son prochain album à venir mais dont elle n’a pas encore confirmé la sortie et qui s’est fait attendre de ses fans. Très discrète sur les réseaux ces derniers mois avant son retour pour ce nouveau titre et après son apparition dans la jury de l’émission Nouvelle école sur Netflix, la rappeuse Belge a manqué une occasion de travailler avec Coi Leray en ce début d’année.

Shay met un vent à Coi Leray et en rigole !

De passage à Paris à la fin du mois de janvier, dans une interview sur la radio Générations pour l’émission Brand New Show, Coi Leray s’est exprimée sur Shay en révélant apprécier sa musique après avoir découvert ses titres mais en avouant au début de la séquence ne pas être sûre de son nom de scène et que son visage l’a marqué. « Je ne connais pas leurs noms mais je connais leurs visages. Je ne vais certainement pas oublier ces visages. » commence-t-elle à déclarer puis de poursuivre, « Il y a cette fille, elle a cette sonorité, quelque chose dans le visuel, j’en suis tout excitée rien que d’en parler. Je vais prendre tous leurs noms. » puis elle cite finalement le nom de l’ancienne membre du 92i, « Mais il y a cette fille avec un son sorti il y a 2 ans, je veux en faire un remix. Shay, c’est ça. ».

Coi Leray se dit prête à faire un remix d’un titre de Shay avant de la complimenter, « Elle a des cheveux courts, elle fait ce genre de mouvements, elle est talentueuse. ». Jusqu’à ces derniers jours, les propos de l’artiste américaine n’ont étonnamment pas fait réagir celle qui se surnomme la Jolie Garce alors qu’elle aurait pu en profiter pour saisir la chance de réaliser un featuring avec un artiste de renommée internationale. La belge a enfin eu écho de cette déclaration dont elle a relayé la vidéo sur Twitter avec le message « Vous m’avez laissé lui mettre un vent normal« et un émoji mort de rire.

Shay a raté les propos de Coi Leray la concernant et préfère en rigoler sans donner plus de précisions si elle pourrait tenter de finalement concrétiser cette connexion un jour.