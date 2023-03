Canal + diffuse une séquence suggestive en plein Bayern vs PSG

La séquence a interpellé les téléspectateurs au point de devenir rapidement virale même Mister V s’en est étonné ! L’humoriste/rappeur est été choqué par ce qu’il a entendu pendant la retransmission du match de football ce mercredi entre le Bayern Munich et le PSG sur Canal Plus.

Hier soir Canal Plus a diffusé en direct le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG qui s’est soldé par un nouvel échec des Parisiens à ce stade de la compétition. Après une défaite 1-0 au match l’aller, le club de la capitale française a encore connu la défaite lors de cette rencontre sur le score de 2-0 et c’est à nouveau un joueur du PSG qui a marqué, Choupo-Moting alors que Coman avait été le buteur à l’aller.

« La blessure de Neymar, pour moi c’est une perte. On oublie trop rapidement ce qu’il a fait en début de saison. Qu’on arrête de parler de son style de vie. Il s’est pas tordu la cheville parce qu’il a joué au poker ou parce qu’il a mangé un MacDo hein. » a déploré Samir Nasri après l’élimination du PSG sur Canal + dans son analyse sur cet échec. L’ancien joueur de Manchester City pense que l’absence de Neymar a affaibli le PSG alors que Lionel Messi et Kylian Mbappé sont passés à côté de leur match. Cette soirée a également été marquée par une séquence insolite qui a surpris les spectateurs.

En pleine diffusion du match, la chaine cryptée a diffusé en direct d’un extrait audio de ce qui s’apparente à un enregistrement d’un film pour les adultes, « FLASH – Canal + a diffusé (probablement par erreur) une musique « suggestive » pendant le match PSG-Bayern. (témoins) » peut-on lire dans un tweet relayant la séquence. « On a tous entendu une musique de boulard sur Canal là non ? » a commenté avec humour Mister V perturbé par cette musique retransmise par Canal Plus pendant la rencontre que des nombreux internautes ont signalé sur le réseau social à l’oiseau bleu et la chaine télévisée a réagi en demandant à l’un de ses commentateurs d’éteindre Spotify.

On a tous entendu une musique de boulard sur Canal là non ? — Mister V (@MisterVonline) March 8, 2023