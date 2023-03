SDM s’attaque à Verratti après la défaite du PSG, « C’est une fraude »

SDM est furieux après Marco Verratti et le fait savoir ! Le rappeur du 92i ne digère pas l’élimination du PSG en ligue des champions et a trouvé la cause principal de cette échec face au Bayern Munich en ciblant le joueur Italien qui a perdu le ballon sur les deux buts des Allemands.

SDM dézingue Verratti !

Après la défaite face au Bayern Munich et l’élimination du PSG en Ligue des champions, comme des nombreux supporters Parisiens, le rappeur SDM est extrêmement mécontent et s’en est pris à Marco Verratti, il n’a pas hésité à tacler l’Italien. En effet, sur les réseaux sociaux, le membre du 92i passablement agacé a fait passer un message à l’attention du journaliste Daniel Riolo au sujet du milieu de terrain du PSG qu’il traite de fraude. « Daniel Riolo il avait raison depuis le début MARCO VERRATTI C’EST QU’UNE FRAUDE !« a tweeté l’artiste.

Une nouvelle fois éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich comme l’année passée après un échec face au Real Madrid, le club de la capitale n’a plus que le championnat de France de Ligue 1 à jouer en cette saison et ne pourra au mieux remporter qu’un seul titre cette année. Avec son énergie et sa science du placement, Macro Verratti est devenu incontournable dans l’entrejeu du PSG ces dernières années malgré ses nombreuses blessures mais il n’a pas pu empêcher la défaite du club face au Bayern, c’est même le principal fautif de cette déroute selon SDM et Daniel Riolo avec ses pertes de balle sur les deux buts adverses.

« Zaïre-Emery, il a 17 ans et il met la misère à Verratti. Je sais même pas si Verratti a sa place dans l’équipe de mon fils au five. » s’est notamment exprimé Daniel Riolo dans l’After Foot RMC soutenant les propos de SDM après cette débâcle Parisienne ou encore au sujet de l’Italien « Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra aller faire un Urban avec ses potes comme ça. C’EST UN JOUEUR D’URBAN ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils ! ».

