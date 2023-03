Gims accusé de plagiat, il démolit son détracteur qui se rétracte

Gims s’est retrouvé accusé d’avoir plagié un chanteur mais rapidement ce dernier s’est fait démonter sur ses supposées révélations à l’encontre du rappeur de la Sexion D’Assaut avant de se rétracter.

Un artiste nommé Luzac97 a fait des lourdes accusations contre Gims cette semaine pour dénoncer les plagiats de deux de ses titres. C’est dans une vidéo devenue populaire sur TikTok que le chanteur tente de prouver ses propos, « Maître Gims m’a plagié. En 2016, j’ai posté cette vidéo » assure-t-il. Le jeune homme présente un extrait d’un de ses titres dévoilé en 2016 sur Instagram avant que les singles de Meugui, « Les roses ont des épines » et « Tu m’as mis dans la mer*e » ne sortent pour démontrer une similitude entre les paroles des chansons.

A cette époque, Luzac97 explique qu’il ne faisait pas de musique et n’a pas souhaité dénoncer ce plagiat mais aujourd’hui tout a changé car il s’est lancé dans une carrière de chanteur. « Maintenant, je sais ce que beaucoup d’entre vous vont dire : Pourquoi tu as pris 7 ans pour le dire ?’. C’est simple, il y a 7 ans, je ne faisais pas de musique, donc je m’en foutais. J’étais un super fan de Gims et quand je l’avais découvert en 2018, j’étais plutôt flatté ! Ça me faisait plaisir. » décrit-il dans sa vidéo.

Gims répond avec la manière pour faire taire ce détracteur !

« À cette époque, je n’y connaissais rien ni en musique, ni en lois, ni en droit, je m’en foutais. Mais ça fait presque deux ans maintenant que je fais de la musique, et ça, ça change tout ! » se justifie ensuite Luzac97 avant de tenter d’interpeller Gims sur ce supposé plagiat pour obtenir une collaboration, « Si, Gims, tu vois cette vidéo, on oublie le passé. Mais, la seule chose que je te demande, c’est un feat avec toi. Ou que tu me signes dans ton label, ça serait mieux ! Un des deux, voilà ».

La séquence a rapidement fait le buzz sur les réseaux et elle est arrivée aux oreilles de Gims pour démontrer avec une preuve irréfutable que tout est faux car il a réalisé les morceaux incriminés avant la fameuse vidéo de Luzac97 sur Instagram. « L’exclu est sortie 8 mois avant et ça parle de plagiat… ». Ce dernier s’est en effet retracté ensuite en assurant ne pas avoir fait exprès de s’être trompé et pour s’excuser de l’erreur, « Je pensais réellement que j’avais raison, la vidéo date d’il y a 7 ans, en 7 ans, on oublie ».

Dans le reste de son actualité de la semaine Gims vient de présenter une nouvelle collaboration avec Maes sur le single Malembé.