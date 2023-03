Naps et Gambi sortent déjà le tube de l’été avec Purple

Naps et Gambi ont sorti un énorme banger avec le single « Purple » sur une prod « Jersey » et bien ensoleillée pour vous ambiancer tout l’été.

Les deux rappeurs prêt à vous faire danser cette collaboration explosive !

Naps et Gambi sont formels, l’été a déjà commencé, et rime avec jersey dans leur nouveau hit. L’interprète de la Kiffance revient avec Gambi sur le morceau Purple, cette connexion entre les deux rappeurs français est sans surprise une réussite. Une rencontre de gimmicks surpuissants, un beat à deux doigts du Baile Funk et une boucle entêtante, le morceau a tout du futur hit en puissance. Ce single est le premier extrait du prochain album de Naps à paraitre dans les mois à venir.

« Combien ? Faut qu’sorte d’la cash, maille. Je stresse quand j’reçois un mail. Dis-moi c’est combien pour l’amour, j’te dis c’est combien pour la mort. J’suis fait, mais j’me r’ssers un verre, bébé sait plus comment faire » chante notamment Gambi dans son premier couplet de ce titre avant de reprendre le refrain du single avec son compère Naps.