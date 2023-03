Rohff valide le feat Gims et Maes pour tacler Booba

Dans le monde en constante évolution du hip-hop, une chose reste constante, la rivalité entre Rohff et Booba. Housni n’a manqué de donner son avis sur la collaboration inédite entre Gims et Maes en profitant de l’occasion pour s’attaquer à B2O suite à cette union en musique de ses rivaux.

Gims et Maes soutenus par Rohff pour piquer Booba !

C’est l’un des albums les plus attendus de ce début d’année dans le rap français, le nouvel opus de Maes intitulé Omerta. Plus d’une année après la parution de Réelle vie 3.0 sous le label LDS Production, le rappeur Sevranais fait son retour dans les bacs sous sa nouvelle structure du même nom que son projet de 20 titres (Omerta 47 Records). Après avoir dévoilé trois extraits de cet opus ces dernières semaines, l’interprète de Madrina a fait monter la pression ce jeudi avec la mise en ligne de son clip événement en compagnie de Gims sur le single Malembé qui cumule près d’un millions de vues en 24 heures sur Youtube. Cette connexion n’a pas échappé à Rohff pour soutenir les deux compères tout en adressant une pique à Booba au passage.

Entre Booba et Rohff c’est une querelle sans fin qui ne cesse de devenir de plus en plus animée sur les réseaux s’éloignant du côté artistique. Maes, qui a fait ses preuves dans l’industrie du rap avec son style unique et ses prouesses lyriques ces dernières années aux côtés de B2O avec des nombreuses collaborations à succès est désormais également en conflit avec ce dernier. Une rivalité contre le DUC que partage également Gims depuis plusieurs années ainsi qu’avec le rappeur Sevranais mais les deux derniers cités ont décidé de mettre un terme à leur différend puis de marquer le coup avec ce featuring salué par Housni.

Housni accuse B2O de copier ses clips !

En effet Rohff a partagé sur Twitter une image du clip Malembé avec Gims et Maes pour leur adresser le message : « J’aime bien le son, le clip est fait non Elie (en référence au vrai nom de Booba) ». Il place ensuite une attaque contre Kopp, « T’as mal ? D’ailleurs tu clippes plus du tout tes grosses bouses ? Tu m’as suivi Brésil pour chercher Zepekenio suis moi en Tanzanie, wesh vas-y pète le budget alors c’est qui qui paye ? Le stream ou le crime » avec le hashtag « ton mentor ». Reste à voir maintenant si Booba va répliquer à cette nouvelle provocation.