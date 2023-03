Booba s’amuse de la chute du feat Gims et Maes

Booba jubile après le démarrage moyen de la collaboration de ses deux ennemis Gims et Maes. La réaction du DUC à la connexion de ses rivaux n’a pas tardé après leur avoir adressé un premier tacle suite à la publication des images du tournage du clip Malembé, il vient de récidiver à l’entrée du titre dans le Top Singles.

C’est un flop pour Booba qui affiche le classement !

« GIMS mais en fait c’est toi la plus grande girouette du game » s’est exclamé Booba il y a quelques jours suite à l’annonce du tournage du featuring entre Gims et Maes au Sénégal pour s’étonner du retournement de veste de Meugui qui avait affirmé ne pas apprécier le travail de son compère fin décembre 2019 avant qu’un clash n’éclate entre eux. « Maître Gims, je sais pas qui c’est. J’le connais pas moi, avant oui mais maintenant je connais que Maître Slip ! » avait par exemple déclaré le Sevranais en 2020 en interview au sujet du leader la Sexion D’Assaut ou encore « C’est qui Maitre Gims, je sais pas c’est qui je sais pas c’est qui mais je pense que son DJ est bon, son DJ est bon je vois c’est qui je connais pas ».

Cette époque est désormais révolue, en conflit avec Booba depuis ces derniers mois, Maes a au passage fait la paix avec Gims et pour officialiser cette réconciliation les deux rappeurs ont marqué le coup avec un featuring inédit sur le nouvel album du Sevranais baptisé Omerta disponible depuis ce vendredi qui a réalisé un bon démarrage sur les plateformes de streaming avec 3,1M de streams en 24h sur Spotify France. Avant de connaitre les premiers chiffres des ventes dès ce lundi sur le score en mid-week (3 premiers jours d’exploitation), Booba n’a pas raté l’occasion de scruter le classement dans les titres les plus écoutés du moment en France de la connexion entre les deux artistes.

B2O ne lâchent plus Gims et Maes

Maes a réussi l’exploit de placer plusieurs titres dans le Top Singles comme le titre « La Pègre » avec Gazo et les deux singles « Galatic » et « Fetty Wap » ou encore les morceaux « Opaque », « Velar » avec Koba LaD ainsi que « B22 » avec Niska qui sont tous dans le Top 20. Malgré le succès de ses chansons issues d’Omerta, la collaboration avec Gims rencontre un peu moins de popularité et pointe tout en bas du classement du Top 50 en 47ème position, cela n’a pas échappé à Booba. En effet B2O en a profité pour prendre une capture d’écran du classement avec le message moqueur « Gims, le Sénégal te salue« en référence au fait que le clip a été tourné au Sénégal d’où est originaire son père tout en mentionnant le profil de Meugui.

Malgré cette chute au Top Singles le clip de Malembé soutenu par Rohff a réussi à se séduire les internautes avec près de 1,5 millions de visionnages sur Youtube en seulement 3 jours d’exploitation avec une 2ème place des tendances musique sur la plateforme et cela pourrait permettre au single de grimper au classement Spotify dans les prochains en gagnant en popularité auprès des auditeurs. Maes de son côté n’a pas fait de commentaire sur cette provocation de Booba mais ne devrait pas manquer de communiquer les chiffres de ses ventes dans les jours à venir.

