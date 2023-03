Soso Maness a failli mal finir à cause de SCH dans la vidéo de Squeezie

SCH avait envie « d’abattre » Soso Maness dans le nouvel épisode de l’émission de Squeezie, « Qui est l’imposteur ? ». Dans une séquence du programme diffusé sur YouTube le S a failli prendre cher de la part son compère et cela aurait pu très mal finir.

SCH et Soso Maness ont régalé les internautes !

Après l’énorme carton du dernier volet de « Qui est l’imposteur ? » en compagnie du duo de comique Eric et Ramzy dont la vidéo a dépassé les 15 millions de vues en 1 mois, Squeezie aura du mal à faire aussi fort avec les nouveaux invités de l’émission qui sont les deux rappeurs Marseillais, Soso Maness et SCH. Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, les deux acolytes ont accepté de se prêter au jeu du Youtubeur pour tenter de démasquer les imposteurs dans quatre activités différentes.

En quelques heures une scène a rapidement fait le buzz sur les réseaux lorsque le trio a tenté de démasquer un faux joueur de pétanque, les rappeurs ont aussi tenté leur chance et SCH a lancé une boule alors que Soso Maness se trouvait juste devant lui la tête baissée, heureusement pour ce dernier l’objet est passé au dessus de sa tête et il n’a pas bougé au même moment devant les regards choqués des candidats ainsi que de Squeezie.

Un plus de ce concept du jeu de l’imposteur, Squeezie vient encore de lancer un nouveau programme cette semaine sur Youtube avec « Le meilleur duo évite la prison » en compagnie de Mister V, Léna Situations et Theo Juice. Pour le premier épisode, cela a encore été une réussite avec 8 millions de vues en une semaine.