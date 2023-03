Jul et SCH : l’imitation parfaite du Palmashow met tout le monde d’accord

SCH et Jul imités par le Palmashow dans une parodie qui met tout le monde d’accord, la séquence enflamme la toile ! Le duo d’humoristes formé de Grégoire Ludig et David Marsais a annoncé l’imitation des deux rappeurs Marseillais dans une récente publication Instagram avec une photo accompagnée de la légende, « À la semaine prochaine les gâtés ! », la vidéo est enfin disponible, fait déjà fureur.

Le Palmashow s’inspire de Jul et SCH, ça cartonne !

Avant l’émission « Ce soir c’est Palmashow 2 » diffusée ce vendredi 17 mars à partir de 21H10 sur TF1, Le Palmashow a encore fait très fort. Grégoire Ludig et David Marsais se sont inspirés du programme Nouvelle école dans lequel les trois membres du jury, SCH, Niska et Shay tentent de trouver la prochaine révélation du rap francophone. Les humoristes semblent apprécié le rap français et s’étaient déjà « attaqués » à PNL, la Sexion D’Assaut et Orelsan, ils ont cette fois-ci parodié une séquence du télé-crochet de Netflix avec Jul et le S.

Dans cette scène Grégoire Ludig se prend pour SCH arborant des grosses lunettes de soleil, une boucle d’oreille et une queue de cheval face à David Marsais en Jul. « Je te jure, parle plus fort je ne comprends rien » lance le faux S à son compère à la fin de la séquence dont la vidéo cumule déjà plus 600 000 visionnages en moins de 24 heures avec une première place des tendances sur Youtube. Même s’ils n’ont pas commenté cette parodie pour le moment, cette imitation devrait sans aucun doute bien amuser les deux rappeurs Marseillais.

Sur la toile, les internautes ont validé la prestation du Palmashow, « Comme d’habitude, il y a le palmashow et y a les autres Les meilleurs depuis les inconnus », « Greg fait mieux SCH que SCH lui-même », « La parodie de Jul est vraiment bien faite », « C’est génial comme toujours. Vous êtes toujours aussi drôles, ça fait tellement plaisir de vous revoir sur YouTube », « Greg a un de ces styles en SCH, c’est une dinguerie J’ai hâte de voir l’émission en entier bordel. » peut-on lire dans les réactions élogieuses.