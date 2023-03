Maes prêt à démolir Booba dans l’octogone veut un combat, B2O répond

« Je vais te briser les os », c’est le retour de l’octogone sans règles ! Comme en 2019 lors des discussions houleuses avec Kaaris, Booba est provoqué pour un combat de MMA dans la cage face à Maes cette fois-ci. Ce dernier cité ne se démonte pas dans son clash avec B2O au point de le défier pour un affrontement physique mais son rival n’est pas vraiment emballé par cette proposition.

Alors que le DUC de Boulogne a proposé au rappeur de Sevran un défi musical avec la sortie d’un single le même jour pour comparer les ventes de chacun, l’interprète de Madrina est allé plus loin et affirme préférer se battre pour régler des comptes.

Maes veut en découdre sur le ring !

Après une courte période d’apaisement la sortie du nouvel album de Maes vendredi dernier a relancé les tensions avec Booba notamment en raison de la collaboration avec Kayna Samet et Gims. L’ancien membre du groupe Lunatic n’a pas manqué de tacler son ennemi à l’annonce des ventes de son opus et depuis les deux anciens compères ne cessent ne s’envoyer des piques sur les réseaux. « Si j’avais voulu tricher grand chauve de Meudon derrière tes faux comptes, j’aurais fait disque d’or au midweek. Aucun soutien de Spotify, aucune playlist » s’est défendu l’artiste du 93 face aux critiques de B2O sur le score de son dernier projet Omerta, inférieur à son précédent album mais qui a tout même réalisé un score très correct de 17 351 ventes en première semaine.

Maes a ensuite répliqué en relayant l’appel au boycott du concert à venir de Booba dans la ville de Casablanca au Maroc le 21 juin prochain en raison de certaines de ses paroles dans les titres « Génération Assassin » et « E.L.E.P.H.A.N.T » qui font polémique auprès de la communauté Marocaine. Kopp a par la suite proposé de le défier musicalement en fixant une date de sortie commune pour un titre afin de comparer celui qui a réussi le plus gros score sur les ventes du morceau dans le Top Singles. Cette offre n’a pas intéressé le Sevranais, il a lancé un tout autre défi pour un combat. « Frérot, tu es 432ème tu peux t’en prendre qu’à toi-même Thitia (réf: le deuxième prénom de Booba). Et c’est ça tes menaces à ton âge ? Un 1 vs 1 sur Spotify ? Tu es vraiment decedeeeyyyy » commente-t-il tout d’abord dans une publication sur les réseaux avant de se filmer pour s’exprimer et demander l’organisation d’un face à face dans l’octogone pour régler leur conflit.

Le combat est impossible selon Booba !

« J’ai besoin de te casser ta mère (…) Ça veut dire, frérot, on ne va pas faire de tête à tête sur Spotify, Deezer, t’es devenu fou ou quoi ? Frérot, comportement, dans trois piges t’as 50 ans, comportement. Viens, octogone, sans règles. Je vais boire ton sang, je vais te briser les os. Bref, quand tu veux sérieusement » déclare Maes dans cette vidéo face caméra au volant de voiture.

Booba a répondu dans une story et refuse le combat mais persiste sur le défi en musique, il a même dévoilé l’extrait d’un titre inédit. « Octogone vraiment, tu sais très que ce n’est pas faisable. T’es en cavale, tout ce qui peut t’arriver de mieux, c’est la prison. (…) Bagarre, oubli la bagarre, tu sais très bien que cela ne se fera jamais » a réagit le DUC en se filmant dans sa salle de bain en train de brosser sa barbe.

