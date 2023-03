Mac Tyer révèle la vérité sur son altercation avec Zeur

« …Jamais je n’oublie ce que des proches sont capables de faire », au mois de décembre dernier une vidéo de Mac Tyer en train de se faire passé à tabac avait indigné les internautes et les fans de rap français avait apporté leur soutien à l’ancien membre du groupe Tandem après la diffusion des images sur les réseaux, ce dernier s’est enfin exprimé sur cette altercation.

La séquence était devenue virale sur la toile en fin d’année dernière et avait choqué les auditeurs de rap. La vidéo affiche Mac Tyer se faisant agresser dans la rue par un individu qui serait un proche de sa banlieue nommé Zeur. « Je le connais depuis que je suis tout petit carrément, depuis que je suis gamin (…) On regardait les grands jouer au foot (…) La première fois quand je lui ai parlé il y avait un grec dans la cité. Il me manquait 2 euros. Je lui ai demandé, il m’a donné vingt euros » avait confié ce dernier avant cet incident sur leur première rencontre. Le rappeur du 93 qui avait reçu des nombreux messages de soutien suite à cette altercation n’a jusqu’à récemment fait aucun commentaire sur le sujet mais vient enfin de sortir du silence.

Passé à tabac, Mac Tyer sort enfin du silence !

D’après les rumeurs, la rixe a été causée en raison d’un différend entre Mac Tyer et une autre personne concernant une histoire d’escroquerie mais les faits ne se sont pas confirmés par la suite. Dans une récente vidéo publiée sur les réseaux Mac Tyer est revenue pour la première fois sur cette affaire avec Zeur.

« J’hésitais un peu de m’exprimer sur Internet mais je pense que je vais le faire là. Il faut savoir une chose : je n’ai jamais volé personne. Ce n’est pas mon délire. Je suis un charbonneur, je ne vole personne. » explique-t-il tout d’abord en évoquant son intention de vouloir faire supprimer la vidéo de cet incident d’Internet. « De deux, cette vidéo qui me dénigre depuis ces derniers mois, je ne l’enlèverais pas d’internet. Je ne l’enlèverais pas parce que je n’ai jamais volé personne. Et il ne faut jamais que j’oublie ce que des proches sont capables de me faire. Jamais » poursuit l’artiste du 93.

« Donc on va laisser cette vidéo sur Internet. Pour ne jamais oublier » a conclu Mac Tyer pour mettre fin à cette affaire alors que le Zeur de son côté n’a fait aucun commentaire.