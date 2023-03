Khéphren Thuram ambiance les Bleus sur un classique de Kalash Criminel

Depuis la finale de Coupe du Monde perdue face à l’Argentine, les joueurs de l’équipe de France se sont retrouvés pour la première fois afin de préparer les éliminatoires de l’EURO 2024 avec deux matchs face aux Pays Bas le 24 et l’Irlande le 27 mars. A cette occasion, Didier Deschamps a fait appel à trois nouveaux sélectionnés le gardien Brice Samba ainsi que les Niçois Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram qui comme le veut la tradition chez les bleus ont tous eu le droit à un petit bizutage.

Ce mardi soir à Clairefontaine, au centre d’entrainement des vice-champions du monde, Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram n’ont pas échappé à l’habituel bizutage en équipe de France, interpréter une chanson devant tous les joueurs et le staff. Comme souvent les trois joueurs ont choisi des morceaux de rap français et l’un d’eux c’est particulièrement fait remarquer avec une prestation très appréciée de ses coéquipiers.

Le milieu de terrain de l’OGC Nice, Khéphren Thuram a fait fureur avec son interprétation du titre « 10 12 14 Bureau » de kalash criminel paru en 2016 sur l’album « R.A.S » repris en chœur par une partie des autres joueurs et accompagné d’une danse à la gestuelle parfaite, avant d’être félicité par une salve d’applaudissements. Brice Samba a de son côté opté pour le single « En chien » de Ninho dont le prochain album arrive très bientôt avec peut être une collaboration inédite en compagnie de Cardi B. Jean-Clair Todibo a aussi choisi un titre de rap avec le classique de Booba, « Pitbull ».

Khéphren Thuram qui chante un classique de @KalashCriminel pour son bizutage ! Ça ambiance toute l’équipe de France 😂 pic.twitter.com/yiPYgTXi8k — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) March 21, 2023