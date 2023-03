Cédric Doumbé intimide Kamaru Usman, « J’vais te finir, à coups de marteau »

Ca chauffe sérieusement entre les combattants de MMA ! Dans sa dernière interview Cédric Doumbé a répondu à Kamaru Usman et le menace ouvertement pour le provoquer encore un peu plus. L’athlète français explique même les techniques qu’il va mettre en œuvre pour mettre à terre le Nigérian et le vaincre dans l’octogone.

Le coup de pression de Cédric Doumbé à Kamaru Usman !

Cédric Doumbé est bouillant en ce moment, après avoir démoli la prestation de Ciryl Gane face à Jon Jones, il enchaine les déclarations fracassantes et s’est trouvé une nouvelle cible, Kamaru Usman récemment battu par Leon Edwards dans la cage. Le français assure être capable de battre l’ancien champion UFC des poids welter. Le Nigérien a ensuite répliqué sereinement à cette affirmation tout en mettant en garde l’ex-candidat de The Circle Game sur Netflix.

« Je l’aime bien, je crois que je l’ai déjà vu combattre en kickboxing. C’est un très bon combattant dans cette discipline. D’où vient-il ? Du Cameroun, oh c’est donc mon frère, et vous savez ce que font les frères lorsqu’ils doivent se parler ? Ils vont derrière la maison et ils se parlent, donc s’il veut me parler il sait ou me trouver. » a-t-il déclaré à RMC Sport.

Je vais t’en mettre une, tu vas tituber !

Le vainqueur du polonais Pawel Klimas par TKO lors du MMAGP au Zénith de Paris au début du mois vient de répondre aux propos de Kamaru Usman dans un entretien avec la radio Mouv’ et avertit son rival. Sans mâcher ses mots contre le pratiquant d’arts martiaux mixtes nigérian, Cédric Doumbé s’est exprimé sur le triomphe de Leon Edwards avant de détailler comment il va finir Kamaru Usman dans l’octogone.

« Usman, le KO il t’a piqué quand même. Ah oui, le tibia dans la tête, ça fait pas plaisir à tout le monde. Pour moi ça ne sera pas un tibia. Non non, j’aime pas trop, les coups de pied à la tête tout ça. Je respecte quand même. Les pieds c’est fait pour marcher par terre. » commence-t-il à expliquer puis de poursuivre sur la manière de « finir » son adversaire, « Ça sera une patate. Moi, ça sera une patate, plusieurs patates même. Parce que je pense que je ne vais pas t’éteindre. Je vais t’en mettre une, tu vas tituber, une deuxième, une troisième, après je vais te finir : Un coup de marteau. J’aime bien les coups de marteau. Donc… Derrière la maison quand tu veux. ».