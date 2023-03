Maeva Ghennam se confie sur sa religion, « je forniquais pendant le ramadan »

Maeva Ghennam vient encore de susciter l’indignation des internautes en avouant s’être complètement égarée en s’exprimant sur sa religion dans des propos qui risquent de choquer la communauté musulmane. Elle a notamment confessé avoir « forniqué » durant le ramadan.

La déclaration lunaire de Maeva Ghennam choque les internautes !

Nouvelle déclaration maladroite de Maeva Ghennam ! En ce début de la période du Ramadan, l’influenceuse pris en grippe par Booba depuis plusieurs mois et dont la rumeur une supposée liaison avec Maes a circulé récemment vient de prendre la parole sur ses réseaux pour parler de son rapport à la religion ainsi que sa décision de faire le jeûne.

« Cette année, je vais bien le faire. J’ai besoin de me rapprocher de Dieu et de me remettre sur le bon chemin. Demain, grandes courses pour le Ramadan ! » déclare la jeune femme dans une vidéo publiée sur Snapchat avant d’ajouter, « Je vais aussi retirer mes faux ongles des mains et des pieds, car je compte reprendre la prière pendant le Ramadan. Est-ce que je peux garder mes extensions de cils et de cheveux ? ».

« Je suis quelqu’un de complètement égarée… » confesse l’influenceuse !

Rien de choquant dans cette déclaration mais elle n’en est pas restée là et a poursuivi avec des propos qui ont outré les internautes. « Je sais que je vais être critiquée, mais je fais ce que je veux. » avertit Maeva Ghennam avant de se lâcher, « Je sais que je ne suis pas du tout une bonne Musulmane et je suis quelqu’un de complètement égarée. J’en suis consciente ! » explique-t-elle avant d’affirmer vouloir changer de comportement en assurant avoir la foi et être déterminée à changer son comportement par rapport à sa religion.

« Le Ramadan, c’est un bon moment pour ça. Alors, je vais faire toutes mes prières et faire à manger. Je sais que je ne suis pas un exemple… Mais j’ai la foi ! » confie l’influenceuse avant de conclure « Je suis vraiment investie cette année. L’année dernière, je n’ai pas passé un bon ramadan, il m’est arrivé plein de problèmes les bébés et en fait, c’était parce que je forniquais pendant le ramadan. Il ne faut surtout pas faire ça ».