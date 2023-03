Le Palmashow se moque à la perfection de Niska, Shay et SCH

Le Palmashow se paie Niska, Shay et SCH dans une imitation absolument géniale de l’émission Nouvelle école sur Netflix. Après un court extrait dévoilé il y a deux semaines d’une scène parodique entre les rappeurs Marseillais Jul et le S, la séquence est enfin disponible dans son intégralité sur Youtube et fait un buzz énorme.

Pour faire monter la pression avant la diffusion télévisée du programme « Ce soir c’est Palmashow 2 » le 17 mars dernier sur TF1, le Palmashow avait présenté sur Youtube et les réseaux quelques extraits de l’émission dont une scène mettant en scène David Marsais et Grégoire Ludig dans la peau des rappeurs Jul et SCH afin de reprendre un épisode de Nouvelle école pour trouver les prochaines révélations du rap français.

L’imitation de Shay du Palmashow est absolument géniale !

Le sketch est rapidement devenu virale sur les réseaux, le duo d’humoristes est allé encore plus avec la sortie d’un clip de rap parodique en imitant Naps et SCH avec Napz et SZH pour un titre intitulé « En Avance » dans lequel les comédiens imitent les deux rappeurs Marseillais afin de vanter avec humour les mérites de gros bolides dont la vidéo cumule désormais plus de 3,2 millions de vues. Parodié à deux reprises, le S avait réagi pour valider le travail de David Marsais et Grégoire Ludig, il a pris tout cela avec humour. Le Palmashow vient encore de faire plus fort avec la mise en ligne sur Youtube du sketch au complet sur l’émission Nouvelle école.

Avec Paul Mirabel et Thomas Ngijol comme invités, le Palmashow a repris le concept du programme de Netflix afin de parodier le concours ayant comme but de trouver la nouvelle star du rap francophone en imitant les trois membres du jury, SCH, Niska et Shay pour une séquence à mourir de rire. La vidéo cartonne déjà sur Youtube avec une deuxième place des tendances en France ce lundi sur la plateforme et 1,4 million de visionnages en moins de deux jours.