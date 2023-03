Cédric Doumbé ridiculise encore Ciryl Gane en l’imitant grossièrement

Cédric Doumbé qui imite Khabib Nurmagomedov et Ciryl Gane cela donne lieu à une séquence amusante qui risque de rendre furieux le combattant de MMA originaire de la Roche-sur-Yon fréquemment ciblé par les moqueries de son compatriote depuis sa déroute face à Jon Jones.

Dans une interview pour Konbini dans le cadre du Trou Story, Cédric Doumbé s’est confié sans concession sur divers sujets comme ça plus grande victoire, son plus grand objectif dans le MMA, son talent caché, un combat sur le ring contre Khamzat Chimaev et il s’est encore amusé à imiter Ciryl Gane juste après celle de Khabib Nurmagomedov, l’ancien champion intérimaire des poids lourds de l’UFC en 2021 risque de ne pas apprécier.

Ciryl Gane moqué par Cédric Doumbé

« Tu sais imiter Ciryl Gane ? » questionne le journaliste de Konbini à Cédric Doumbé qui mort de rire commente « J’ai déjà imité Ciryl. Attends, qu’est-ce il dit Ciryl ? » avant de l’imiter suite à sa défaite contre Jon Jones en déclarant, « Je suis vraiment en colère contre moi, parce qu’on a travaillé, on a travaillé, on a vraiment fait du good job. Mais je pense que le problème c’est les angles morts. Comme dirait mon coach, les angles morts c’est vraiment le problème ».

Ces dernières semaines Cédric Doumbé prend un malin plaisir à narguer Ciryl Gane et son entraineur Fernand Lopez avec ses fameux « angles morts » dont il aborde un tee-shirt ou encore en imitant régulièrement le combattant de MMA. Malgré cette nouvelle provocation, Bon Gamin reste indifférent aux différentes attaques de son compatriote qui n’est pas tendre avec lui alors que Ragnar Le Breton vient de le soutenir face aux critiques pour tenter de faire taire les détracteurs.