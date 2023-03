Neymar abattu après avoir perdu une somme astronomique au casino

Neymar a totalement craqué, ça se chiffre en million ! Absent jusqu’à la fin de la saison des terrains de football, l’attaquant Brésilien du PSG en profite pour prendre du bon temps et se consacrer à l’une de ses passions, les jeux d’argent en ligne mais cela ne lui a pas vraiment réussi, il a perdu une grosse somme.

Neymar en pleurs après avoir perdu 1 million

Blessé à la cheville lors d’un match de Ligue 1 face à Lille, Neymar est déjà forfait pour le reste de cette saison et son avenir au Paris Saint Germain est compromis. Depuis son arrivée dans la capitale, l’ancien Barcelonais a malheureusement enchainé les blessures à répétitions chaque année. En attendant de savoir s’il va rester Parisien ou changer de club, le Brésilien s’adonne à sa passion des jeux en ligne, « Vous savez que l’une de mes activités préférées est de jouer et de regarder des jeux vidéo en streaming… Et maintenant, c’est officiel, je suis le nouveau créateur de contenu de Facebook Gaming ! » a-t-il annoncé dernièrement suite à son partenariat avec la plateforme Blaze avant de préciser qu’il va se lancer dans son premier jeu mais ce passe temps ne lui réussi pas vraiment.

Ce mardi 28 mars, à l’occasion d’une soirée casino, Neymar a démarré avec une grosse mise pour débuter de un million d’euros le laissant espérer pouvoir tenir toute une nuit à jouer. Après quelques succès à la roulette, cela a mal tourné pour le joueur du PSG, les pertes ont commencé à s’enchainer avec des mises à plus de 100 000 euros pour au final se retrouver rapidement avec un million d’euros de perdu. Filmé en direct sur sa chaine Twitch, l’ancien attaquant du Barca s’est affiché complètement dégouté de cet échec avec comme fond sonore la musique du film Titanic, « My Heart Will Go » pour se mettre en scène en pleurs avant de laisser paraitre un rire sarcastique, dans une séquence qui a ensuite fait le buzz sur les réseaux.