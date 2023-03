Quand Maes cache les albums de Gims à la Fnac, l’archive compromettante de Booba

Aucun dossier compromettant n’échappe à Booba dans les archives et il a tenu à rappeler au duo Gims, Maes les agissements de ce dernier cité lors de leur clash passé avec une séquence qui a avait le buzz il y a quelques années en plein conflit entre les deux rappeurs français désormais en paix.

Récemment Maes a démontré à Booba qu’il n’a désormais plus besoin de lui en affichant les ventes de son opus Omerta en comparaison à celles de Pure paru en 2018 avec le soutien de l’ancien membre du groupe Lunatic formé en compagnie d’Ali. En effet l’artiste Sevranais réalise un score honorable avec les chiffres de son dernier en album en date produit en indépendant avec sa propre structure supérieur à son premier opus. Lors de la parution de ce projet B2O s’était indigné des featurings avec Kayna Samet et Gims notamment en raison de l’embrouille passée avec le rappeur de la Sexion D’Assaut.

Booba dézingue encore Maes sur son feat avec Gims

Les deux compères ont oublié leur différend pour se réconcilier et marquer le coup avec une connexion inédite sur le single Malembé. Même si le titre n’a pas rencontré un franc succès dans le Top Singles, il est entré en rotation à la radio et cumule près de 3 millions de streams sur Spotify ainsi que 2,9 millions de vues sur Youtube pour le clip. Après s’en être pris à plusieurs reprises à ses deux rivaux pour cette collaboration les accusant d’avoir retourner leurs vestes, Booba vient d’en rajouter dans une story Instagram du profil PRT Club qu’il utilise désormais en ressortant une ancienne vidéo du rappeur du 93 datée du mois de janvier 2020.

A l’époque Maes était encore en plein clash avec Gims, il s’est filmé dans une boutique de la FNAC afin d’acheter son album « Les derniers salopards » et a placé tous les albums de Meugui derrière les autres CD dans les rayons du magasin dans le but d’inciter les clients à ne pas l’acheter. « On cache fort » s’exclame-t-il fièrement dans la séquence en mettant les projets de Booba devant ceux de l’interprète de Bella. Cette scène avait le bonheur de B2O qui en a profité pour la remettre au gout du jour en ajoutant dans le montage vidéo l’annotation « quelques mois plus tard » suivi de l’extrait de la récente interview du Sevranais dans l’émission Planète Rap en train de justifier son featuring avec le mari de Demdem en annonçant qu’il y a aura encore d’autres collaborations entre eux, « c’est la plus belle voix de france au niveau des rappeurs » affirme-t-il.

Le montage est conclu avec un extrait du clip Blanche de Maes avec le couplet de Booba en train chanter « Tu n’as pas de valeur, jamais on n’se ralliera« .