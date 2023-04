Marco Mouly chauffe Booba, « Je suis prêt à prendre des coups »

Marco Mouly est prêt à tout pour que le combat entre Maes et Booba se concrétise ! Face à Kopp, le Roi de l’Arnaque ne se démonte pas comme le prouve sa dernière déclaration retentissante au micro de la radio Skyrock sur son souhait de mettre en place un affrontement sur le ring entre les deux rappeurs français.

Le conflit entre les deux stars du rap pourrait se régler dans un combat. Après les affrontements avortés de Booba contre Kaaris et Rohff, Maes a lancé l’idée mettre fin au clash dans un face à face entre eux. L’artiste Sevranais s’est déclaré ouvertement prêt à se battre contre le DUC pendant la promotion de son nouvel opus mais ce dernier a refusé l’offre sauf que cela n’a pas mis fin à cette possibilité d’un combat car Marco Mouly s’est immiscé dans cette embrouille pour tenter d’organiser cet événement en provoquant encore B2O.

Marco Mouly veut en découdre avec Booba

Pour ce défier, Booba a proposé un duel en musique à Maes il a quelques semaines, son rival n’a pas accepté et préfère un duel physique avec un combat de MMA dans l’octogone. L’auteur d’Ultra n’a pas validé la proposition avant que Marco Mouly ne tente de le convaincre pour le faire changer d’avis et de relancer encore les hostilités entre eux tout en s’adressant à l’interprète d’Omerta, « Quoi qu’il arrive mon frère, laisse-moi investir dans ton combat. (…) Tu vas gagner ce combat Maes ». B2O a ensuite changé d’opinion mais a posé ses conditions, un double combat contre les deux hommes, « Marco j’accepte on fait ça au Maroc chez Maes par contre y a une condition ! Tu combats aussi. 2 fights même soirée. », a-t-il proposé avant d’expliquer les détails de son offre, « 1er fight toi vs le Duc, 2ème fight Georgey vs le Duc. ».

Sans aucune réaction des différents protagonistes cette histoire de combat semblait avoir pris fin sauf que vendredi dernier lors d’un passage radio dans l’émission La Nocturne animée par Fred Musa, Marco Mouly s’est exprimé sur son différend avec Booba et son soutien envers Maes pour réaffirmer son intention d’en découdre. « Il m’a attaqué je lui ai rien fait, il voulait que je me mette contre les influenceurs, un escroc ne peut pas accuser des escrocs quand même… J’en ai marre qu’il se débine, si j’organise le combat je suis prêt à prendre des coups dans la gueule » déclare l’homme de 56 ans. « Je n’ai pas dit que j’allais gagner, mais je pense que Maes va gagner » précise-t-il.

Reste à attendre la réaction du DUC sur cette nouvelle déclaration qui ne devrait pas le laisser indifférent.