Voici le magasin de weed de Mike Tyson inauguré à Amsterdam

Mike Tyson et la weed c’est une grande histoire d’amour qui se poursuit ! L’ancien boxeur le prouve en effet encore une fois avec son dernier investissement en Europe, un tout nouveau coffee shop situé aux Pays-Bas dans la ville d’Amsterdam à son effigie.

Iron Mike est connu pour être un adepte de la fumette dont il en vante souvent les bienfaits et il s’est lancé dans ce business depuis 2018. Dans une interview pour USA Today Sport, Mike Tyson avait même confié en avoir fumé avant de monter sur le ring pour affrontement Roy Jones Jr, « Je fume tous les jours de la marijuana. J’ai fumé tous les jours (…) Je n’ai jamais arrêté de fumer, j’ai même fumé avant le combat d’hier soir (…) Ça ne m’affecte pas négativement. » s’est-il expliqué sur cette anecdote au sujet de sa consommation personnelle de weed. En plus d’utiliser la production de son Tyson Ranch pour ses besoins, la commercialisation de ses plantes rapportent très gros. L’ex-champion du monde de boxe écoule selon une estimation pour plus 400 000 euros chaque mois de produits .

Mike Tyson réalise l’un de ses rêves

C’est donc en toute logique que Mike Tyson continue de développer ses affaires. Il va en effet tenter de désormais conquérir l’Europe avec ses produits grâce à son nouveau projet qu’il vient de présenter sur Instagram, un coffee shop à Amsterdam. « Ici, les fans peuvent déguster mes produits préférés. Je les ai tous essayés et j’ai hâte de partager avec l’Europe certains de mes produits les plus appréciés » a-t-il commenté pour annoncer l’ouverture de l’établissement de 100m2 qui va proposer à la vente les fameux « Mike Bites », des gommes à mâcher au cannabis ayant la forme d’une oreille en référence à son affrontement sur le ring contre Evander Holyfield en 1997 lorsqu’il avait mordu à deux reprises à l’organe auditif ce dernier nommé au 3ème round.

« C’est un rêve devenu réalité d’ouvrir notre premier coffee-shop à Amsterdam » a précisé Iron Mike en dévoilant les premières images du lieu qui devrait attirer des nombreux clients.

