Fan de Ninho et Naps, Mia Khalifa est l’une des personnalités les plus influentes de la Fashion Week

La nouvelle carrière de Mia Khalifa fonctionne très bien ! Après sa vie d’actrice de films pour les adultes, l’influenceuse fan de rap français a parfaitement réussi sa reconversion et les chiffres le prouve.

Elle est désormais suivie par 27,5 millions d’abonnés sur Instagram et s’offre le luxe d’être devenue l’une des personnalités les plus influentes de la Fashion Week. De plus en plus populaire sur Internet, Mia Khalifa s’est affichée à plusieurs reprises ces derniers mois en train d’écouter les titres de Naps et Ninho, elle a même apporté soutien aux deux rappeurs français qui se sont offerts un coup de promotion inattendu.

L’impact médiatique de Mia Khalifa évalué à plusieurs millions !

L’influenceuse s’est aussi lancée récemment dans la création d’un compte Onlyfans au sujet duquel la jeune femme a confié quelques remarques. « Je suis tellement déchirée à ce sujet. J’aimerais vraiment qu’ils arrêtent de mettre autant l’accent sur les créateurs de célébrités » s’était-elle agacé au concernant l’application avabt d’ajouter, « Quand ils ont changé toutes ces règles pour essayer d’accommoder les gens qui allaient bien, et recevoir des chèques de redevances, c’est là que mon problème avec OnlyFans entre en jeu. Je ne devrais pas mordre la main qui me nourrit littéralement, car c’est aussi l’endroit où j’ai trouvé beaucoup plus de mon autonomie corporelle. ».

« Tout ce que je publie sur OnlyFans, j’ai l’impression que ça pourrait être publié sur Instagram et ce serait très bien. Je le fais à ma façon, d’une manière où je me sens à l’aise, et c’est génial. » avait-elle ajouté sur OnlyFans avant de conclure, « Pour partager des images de moi, de qui je suis maintenant et non pas de l’enfant qui circule sur Internet et que j’aimerais pouvoir remettre dans cette boîte d’où elle venait. ». Grâce à son nouveau rôle d’influenceuse ainsi que ses collaboration avec les marques Moschino et Diesel, Mia Khalifa a atteint une telle notoriété qu’elle est devenue officiellement la cinquième personnalité la plus influente de la dernière de la Fashion Week, la « valeur de son impact médiatique » vient d’être estimée à 7,6 millions de dollars.