Georgina Rodriguez lynchée pour son doc sur Netflix

Beaucoup d’internautes ne valident pas ce que Georgina Rodriguez a fait ! La compagne de Cristiano Ronaldo a pris cher sur les réseaux après la mise en ligne de la suite de son documentaire sur Netflix, le public n’a pas été tendre avec elle.

Pour ses 28 ans, Georgina Rodriguez avait présenté sur Netflix un documentaire sur sa vie privée nommé « Moi Georgina » retraçant son parcours et sa rencontre avec Cristiano Ronaldo qui a tout chamboulé. L’ancienne employée d’une boutique de luxe décrit ses activités avant sa relation avec CR7 en tant que vendeuse chez Gucci avec un quotidien modeste loin de son train vie actuel, « Je suis passée de la vente d’articles de luxe au fait de les porter sur le tapis rouge. J’ai des millions de followers et je suis la femme de l’homme le plus suivi au monde » raconte-t-elle dans la première partie de cette série alors que la caméra retrace les images de cette période avant de donner naissance à ses jumeaux.

La compagne de CR7 détestée pour ce qu’elle fait dans sa vie privée

La suite de ce documentaire est disponible depuis la fin du mois dernier sur Netflix dans une seconde partie qui n’a pas convaincu les internautes. Georgina Rodriguez y évoque tout d’abord avec beaucoup d’émotion la perte d’un de ses jumeaux à la naissance, « Moi je m’en fous de Beyoncé, Rihanna, je suis Georgina », confesse la jeune femme de 29 ans mais son nouveau train vie a agacé les spectateurs de la série. En effet, elle apparait notamment des séquences à faire les boutiques de luxe avec des dépenses à 30 000 euros ou à faire des voyages dans un jet privé.

Ce comportement a énervé les internautes qui se sont lâchés sur les réseaux. « Ce que j’ai le plus retenu de Moi Georgina c’est que la meuf ne se déplace qu’en jet », « Ma sœur elles ont un boulot, du talent et des carrières incroyables ! Tu serais quoi sans mec ?! », « Hier j’ai regardé Moi Georgina (…) elle a claqué 32K€ dans une séance shopping, un an de salaire pour certains », « Georgina étale son argent et ce qu’elle possède puis fait la meuf du peuple ‘ je vais chez IKEA’ mdrrrrr », peut-on lire dans les critiques les plus acerbes ou encore « C’est moi ou Georgina a grave pris la grosse tête depuis la saison 1, je la trouve hyperprétentieuse dans sa nouvelle saison je suis déjà à l’épisode 1 je ne sais pas si je vais m’arrêter là ».

Reste à voir si cela va affecter Georgina Rodriguez pour l’empêcher de sortir une troisième saison de sa série, en attendant Cristiano Ronaldo empile les buts en Arabie Saoudite dans son nouveau club, Al-Nassr FC.

Hier j’ai regardé #MoiGeorgina (ne me demander pas pourquoi), elle a claqué 32K€ dans une séance shopping, un an de salaire pour certains — Casque Kader (@FromCaenToParis) March 26, 2023