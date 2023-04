Bigflo devient la risée du web avec son pull au prix exorbitant

Aux côtés de son frère Oli en tant que membre du jury, Bigflo ne rigole pas avec le style dans The Voice mais cela n’a pas convaincu les téléspectateurs qui n’ont pas manqué de le lyncher pour son style vestimentaire dans l’émission diffusée sur TF1.

Chaque samedi soir, les fans de rap français peuvent retrouver Bigflo et Oli en compagnie de Amel Bent, Vianney et Zazie dans la peau des coachs de The Voice. Les deux frères toulousains ont accepté de participer à l’émission qu’ils appréciaient regarder plus jeune avec leurs parents, « Un peu plus jeune, on regardait beaucoup le programme en famille. C’était dur de refuser la proposition. C’est quand même une émission prestigieuse. » explique Bigflo sur son rêve de faire partie du jury du célèbre télé-crochet musical. « On voulait aussi apprendre d’autres choses, écouter plein de musique et rencontrer des artistes. On est d’ailleurs en pleine création d’un label. Ce serait incroyable pour nous de dégoter le futur grand chanteur du moment. » s’est-il justifié sur le choix d’accepter cette offre en espérant trouver la nouvelle star de la musique .

Bigflo moqué pour son look !

Bigflo s’est fait remarquer d’une étonnante manière pendant les auditions à l’aveugle, son look a fait beaucoup parler sur les réseaux. Il s’est en effet affiché avec un pull oversize en tricot de la marque italienne Giuliano Calza Design Studio (GCDS) avec une grand fleur rose en plein milieu entouré de plusieurs étoiles. Ce n’est pas le style du vêtement qui a le plus agité la toile mais son prix, 616 euros. Ce prix a fait débat auprès des internautes qui en plus de s’interroger sur les choix vestimentaires du rappeur français se sont étonnés de sa valeur.

Cela n’a pas affecté Bigflo qui n’a pas réagi aux critiques et poursuit actuellement avec Oli sa tournée des Zéniths dans toute le France.

Ça vanne Vianney bigflo et oli sur ça façon de s’habiller .. puis on tombe sur le prix du pull … #thevoice pic.twitter.com/cGL7GHOV88 — GianyStark (@GianyStark) February 25, 2023

Bigflo avec son pull a fleur il me fume #thevoice — Stéphane (@StephPezz207) March 18, 2023

« on s’est retourné car on avait pas assez de talent dans notre équipe ». #TheVoice pic.twitter.com/W106DwfhET — ixkha 🌛 (@ixkha__0_0) April 1, 2023