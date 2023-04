Niska, Sadek, Mokobé et Gazo soutiennent Lukaku victime de cris racistes

Encore victime de cris racistes en Italie, Romelu Lukaku s’est même fait expulser pour avoir réagi aux provocations ! Les images ont indignés les rappeurs français, Niska, Sadek, Mokobé du 113 ou encore Gazo se sont exprimés pour soutenir l’international Belge.

Les rappeurs réagissent à l’expulsion injuste de Lukaku !

Ce mardi pour le match aller de la demi-finale de la Coupe d’Italie, l’Inter de Milan a affronté la Juventus de Turin à l’Allianz Stadium. Menés 1 but à 0 à la fin de la rencontre, les interistes ont décroché le match nul dans les arrêts de jeu (95ème minute) grâce à un but de Romelu Lukaku sur penalty, la qualification va se jouer au retour à Giuseppe Meazza. Un incident a marqué la conclusion de la rencontre dans une ambiance électrique, l’attaquant Milanais a fêté comme souvent son but en mettant son doigt sur la bouche pour faire le singe « chut » et l’autre main sur le front avant d’être sanctionné très sévèrement par l’arbitre d’un second carton jaune synonyme d’expulsion.

Sur les réseaux sociaux, des personnes présentent en tribune ont relayé des nombreuses vidéos du penalty et les images démontrent que Lukaku a encore subi des cris de singe du public avant de marquer son but. « L’histoire se répète. Je l’ai vécu en 2019, et en 2023 encore… J’espère que la Ligue va vraiment agir cette fois parce que ce magnifique sport devrait être un plaisir pour tout le monde. » commente le joueur Belge sur Instagram après l’incident, en 2019 lors d’un match contre Cagliari, il avait déjà été tristement victime d’insultes racistes. Rapidement une vague de soutien envers le buteur de l’Inter s’est soulevé sur Internent, Kylian Mbappé lui a adressé un message ainsi que plusieurs rappeurs.

Niska, Sadek, Mokobé et Gazo apportent de la force au joueur belge

« L’histoire se répète Malheureusement tant qu’il n’y aura pas de sanctions exemplaire cela continuera. L’arbitre aurai du arrêter le match définitivement et Lukaku ainsi que tous les joueurs victimes de ces cris de FDP devraient se barrer à tout jamais de ce championnat de mer*e. Le problème dans cette histoire c’est que tant qu’il n’y aura pas une réaction extrême et radicale ils ne comprendront jamais on est en 2023 toujours aussi trusté et désolant de voir que ça existe toujours » déclare Mokobé en commentaire de la publication d’une vidéo avec les cris de singe.

« Force à Lukaku, aucune place au racisme » a écrit Niska en légende d’une photo de Lukaku mimant le geste du « silence » suite à son but face à la Juve dans une story. « F**k les racistes » décrit Gazo en relayant le même cliché également posté par Sadek qui déplore, « Sortir sur carton rouge parce qu’on défend ses droits… le football il a changé ».