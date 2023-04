Gims : La réplique de Dawala risque de faire des remous

Après les révélations fracassantes de Gims sur les discordes au sein de la Sexion D’Assaut et de son producteur, Dawala a répondu aux attaques dans une première interview accordée au média BooskaP avant de poursuivre ses explications sur le sujet dans un second entretien pour Oui Hustle en réaction aux questions du journaliste LeChairman.

La réponse claire de Dawala aux charges de Gims

Les propos de Gims dans l’émission Oui Hustle ont fait beaucoup de bruit, Dawala, le principal ciblé par les critiques sur la fin de la Sexion D’Assaut et la non parution de l’album Le Retour des Rois s’explique sur le sujet. Le patron du Wati B a donné sa version des faits sur les conflits dans le groupe Parisien mais précise toutefois que cela n’est pas une réponse directe aux différents reproches de Meugui car l’enregistrement de cette interview date d’avant la diffusion de l’entretien de ce dernier avec les propos à son encontre. Malgré cette précision, le producteur n’a pas mâché ses mots envers le mari de Demdem au fil de cette conversation tout en parlant de son amour pour la musique et le Mali, pays qui lui a tout donné.

Accusé de bloquer la Sexion D’Assaut ou encore d’avoir détourné de l’argent au détriment de ses artistes, Dawala s’est exprimé sur le début de son différend avec Gims, « Quand vous devenez quelqu’un, on arrive sur le 2ème, 3ème album. Gims tu vas faire ton solo, tu n’es pas chez Dawala. Mais tu resignes chez Dawala. Pourquoi ? Parce qu’il te donne une meilleure avance que les autres ! » affirme-t-il. « Donc si Dawala te donne une meilleure avance que les autres, tu ne peux pas venir après dire que le contrat n’est bon. Tu es parti partout demander, c’est moi qui te donne une meilleure avance. » ajoute le boss du Wati B.

Le boss du Wati B se défend !

Dans la suite de sa déclaration, Dawala compare son label à un centre de formation, rappelle s’y investir financièrement en prenant des risques et regrette de ne pas avoir pu régler certains problèmes autour d’une table pour renégocier les contrats au lieu d’enter dans les clashs. « J’ai investi pendant des années quand il avait un problème, j’étais le mec qui mettais de l’argent pour payer des loyers, j’étais là quand il y avait des embrouilles. » raconte le fondateur du label Wati B puis déplore, « comment aujourd’hui, on peut venir me voir et me parler des contrats, surtout quand ils sont finis, pourquoi tu restes chez Dawa ? ».

« Tu fais 3 projets chez ton producteur, ça va pas, pourquoi tu resignes ? Parce que tout le monde sait que tu as travaillé avec un mec qui a donné son âme, il a tout géré et à un moment donné » précise Dawala avant de terminer à ce sujet, « il ne faut pas me dire qu’il n’avait pas d’argent, ce n’est pas vrai. Peut-être que tu gères mal, il faut payer les impôts, des taxes mais personne ne peut venir me voir et me dire : ‘on n’a pas touché d’argent’, ce n’est pas vrai. ».

Une version que diffère des récentes accusations de Gims qui n’a pas commenté pour le moment les propos de Dawala.