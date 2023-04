Le beau geste de Jul avec la distribution gratuite de vêtements de sa marque

Jul a un grand cœur et vient de le prouver une nouvelle fois avec une belle initiative très généreuse de sa part qu’il vient d’annoncer dans une story de son compte Instagram, une distribution gratuite de vêtements.

Une belle initiative du J

Après avoir offert un nouvel album gratuit à ses fans le mois dernier, le sixième de sa carrière, Jul va encore réaliser un beau geste. En effet le rappeur Marseillais vient d’adresser un message sur ses réseaux qu’il prépare une distribution entièrement gratuite de vêtements de la marque de son label D’or et de Platine au logo D&P et cela dans plusieurs quartiers en France pour venir en aide aux plus démunis. « Bientôt si je peux, je vais essayer de faire distribuer des habits d&p dans les quartiers. Force à vous » explique le J dans une story sur cette respectable action.

Ce n’est pas la première fois que Jul met en place ce type d’initiative en offrant des cadeaux mais il ne l’avait jamais fait avec des vêtements de sa marque inspirée de son label D&P qui s’est récemment offert un partenariat avec l’Olympique de Marseille en devenant le sponsor du club phocéen pour la fin de cette saison avec l’affichage de son logo sur la manche du maillot afin de concrétiser son rêve de gosse. La marque propose une gamme de t-shirts, de sweats, de chaussures, de claquettes, de chaussettes, de survêtements, de vestes et de manteaux floqués au logo D&P pour les hommes, les femmes et aussi pour les enfants (la boutique en ligne est disponible sur le site Doretdeplatineshop.com).

Nul doute que cette distribution gratuite devrait attirer la foule dans les différents quartiers choisis pour cet événement et risque même de créer des émeutes.