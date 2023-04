Kaaris dans la playlist de Booba, la drôle de réaction très cash de B2O

Booba serait-il un fan caché de son ennemi Kaaris ? Le DUC de Boulogne vient de nous offrir une séquence qui vaut vraiment le détour et a bien fait rire les internautes sur la toile en se filmant dans sa voiture en train d’écouter la musique avec la diffusion inattendue d’un morceau de Riska.

Tous les fans de rap français savent que la rivalité entre Booba et Kaaris perdure toujours depuis leur clash débuté en 2012, la rixe en 2018 à l’aéroport d’Orly puis la négociation du combat dans l’octogone annulé. Depuis l’auteur d’Ultra poursuit les hostilités par intermittence sur les réseaux même si son rival ne réplique plus depuis plusieurs mois aux attaques comme suite à la dernière en date par l’intermédiaire des commentaires moqueurs sur le triomphe du film « Le roi des ombres » sur Netflix avec le rappeur Sevranais dans le premier rôle.

A l’occasion de la sortie de ce long métrage, Riska a participé à la bande originale avec la parution d’un single inédit produit par Baptistin et Baki éponyme au nom du film que l’autoproclamé Boss du Rap Game a découvert bien malgré lui au volant de son véhicule au moment de lancer la musique sur son autoradio et sa réaction n’a pas tardé à l’écoute des premières secondes de la chanson.

L’énorme bourde de Booba fait halluciner !

C’est à Miami où il réside, dans sa voiture avec sa fille Luna à ses côtés et son fils Omar à l’arrière que Booba a partagé une scène vraiment marrante à ses fans sur son compte TikTok suivi par 1,2 millions d’abonnés. En train de conduire son bolide, B2O lance la musique pour s’ambiancer mais fait une énorme gaffe car c’est le dernier titre de Kaaris qui démarre. Il ne réagit pas tout de suite au démarrage de l’instru avant d’attendre la voix de l’artiste du 93 et d’afficher un rire moqueur puis de rapidement changer de chanson pour enfin mettre l’un de ses anciens singles, « Dolce Vita« .

Dans la suite de la vidéo, Booba chante ce morceau paru au mois de juillet 2020 en reprenant avec sa fille les paroles du premier couplet, « M’appelle pas, j’suis pas là, j’aime rider la noche, J’fais brûler la salade, y a personne à côté. Flingue dans le caleçon, j’ai pas mes ablutions. Le bruit du moteur fait la conversation. Un peu plus près des étoiles, je vois des aigles. ». Les fans se sont étonnés de l’erreur de Booba, « Il a du Kaaris dans sa playlist », « Le début de la vidéo, c’est pour me tuer », « Il est fan de Kaaris », « Il a coupé le son de Kaaris à cause de fille » et « Tu es fan de Kaaris assume » se sont amusés à réagir les internautes dans les commentaires de la vidéo sur TikTok.

