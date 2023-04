Manchester City vs Bayern Munich en streaming live direct

Manchester City vs Bayern Munich, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir à l’Etihad Stadium c’est le match au sommet des quarts de finale de la Ligue des Champions. Après avoir éliminé le PSG 3 buts à 0 sur le score cumulé des deux rencontres, les Allemands ont encore hérité d’un gros calibre pour la suite de la compétition face au champion d’Angleterre en titre qui espère remporté pour la première fois de son histoire la coupe aux grandes oreilles et prendre un avantage dans son stade lors de ce match aller.

Porté par son serial buteur Erling Haaland meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 buts en 6 matchs dont 5 au tour précédent face à Liepzig, Manchester City compte battre la formation bavaroise pour prendre un sérieux avantage avant le match retour à l’Allianz Arena. Les deux clubs se sont déjà affrontés à six reprises ces dernières années et une victoire de l’équipe entrainée par Pep Guardiola (3-2) en 2014.

La composition probable de Manchester City : Ederson – Aké, Stones, Akanji, Dias – Gündogan, De Bruyne, Grealish, Silva, Hernandez – Haaland. La composition possible du Bayern Munich : Sommer – Cancelo, Pavard, Upamecano, De Ligt – Coman, Goretzka, Kimmich, Musiala – Mané, Sané.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Manchester City vs Bayern Munich en streaming légal et en haute définition en France ainsi que sur RMC Sport.

📅 8 avril 2009 – Camp Nou

🏆 Ligue des Champions – 1/4 de finale aller Le jour où Pep Guardiola et son grand Barça éteignaient le Bayern de Ribéry en 45 minutes 😱 Manchester City / Bayern, mardi à 21H sur CANAL+FOOT ⚽️#UCL | #MCIBAY pic.twitter.com/0iI4GJ6GbN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 10, 2023