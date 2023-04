Wiz Khalifa et Mia Khalifa se sont défoncés ensemble

Wiz Khalifa et Mia Khalifa se son retrouvés la nuit dernière ! C’est le genre de rencontre inattendue dans le monde des célébrités qui a énormément fait le buzz sur les réseaux sociaux et réagir les internautes.

C’est pas nouveau, Wiz Khalifa est un adepte de la weed et ne compte pas arrêter la fumette même s’il est désormais également un passionné de sport, notamment de MMA. « Je fume de la Khalifa Kush, ma propre marque. C’est vraiment de la bonne herbe. Tous ceux qui la fument l’apprécient. Ce n’est pas de l’herbe qui vous colle sur le canapé. J’ai un très bon cardio. Je pense honnêtement que fumer de l’herbe m’aide à respirer un peu mieux, à contrôler ma respiration. » a récemment confié le rappeur américain sur son activité sportive et la qualité de l’herbe qu’il produit. Mia Khalifa a pu en faire l’expérience et le duo a immortalisé ce moment.

Wiz Khalifa et Mia Khalifa, c’est fait !

En effet Wiz Khalifa a fait de la consommation de marijuana l’un de ses business en dehors de la musique, il a d’ailleurs assuré au sujet de la fumette que cela ne rend pas paresseux. « La weed ne vous rend pas paresseux. Vous êtes simplement paresseux et utilisez la weed comme excuse. » s’était-il défendu il y a quelques temps avant de partager un moment à fumer en compagnie de Mia Khalifa devenue le mois dernier la cinquième personnalité la plus influente de la précédente édition de la Fashion Week.

Cameron Jibril Thomaz de son vrai nom a relayé sur Instagram des photos avec l’ancienne actrice sur Instagram récoltant un million de « J’aime » en 5 heures. Le duo apparait en train de fumer pour sans douter tester la Khalifa Kush avec les légendes « Ils veulent fumer Khalifa« et « Elle est super cool« .