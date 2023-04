Diam’s rejoint par Vitaa voilée à la Mecque sur un cliché touchant

Séquence émotion pour Diam’s et Vitaa en Arabie Saoudite qui ont immortalisé le moment avec une photo envoutante. Les deus amis de longue date ont pris la pose à la Mecque pour fêter leurs retrouvailles.

Diam’s est très discrète sur sa vie privée depuis la fin de sa carrière de rappeuse même si elle a dérogé à sa règle l’année dernière de n’accorder quasiment aucune interview et de ne faire aucune apparition médiatique lors de la sortie de son film autobiographique Salam. Les fans peuvent tout de même suivre l’interprète de la Boulette sur les réseaux où elle reste assez actif ces derniers mois et avoir des nouvelles d’elle par l’intermédiaire de son ami, Vitaa qui n’hésite pas à parler de leur amitié en public lorsqu’elle est questionnée sur le sujet.

Vitaa retrouve Diam’s et lui fait une belle déclaration !

Vitaa et Diam’s se connaissent depuis leur collaboration en 2006 sur le tube “Confessions Nocturnes” avant d’être restées très proches l’une de l’autre même si la dernière nommée a quitté la scène médiatique depuis plusieurs années. Charlotte Gonin de son vrai nom poursuit de son côté a poursuivi sa carrière de chanteuse avec succès et a gardé une place importante dans son cœur à celle qui l’a aidé à ses débuts alors qu’elles partagent toutes les deux désormais une vie de maman. Elles se sont d’ailleurs rencontrés ce jeudi 13 avril en Arabie Saoudite et pour marquer le coup, les deux femmes ont fêté le Ramadan en passant une journée à la Mecque et ont posté une photo de ce moment privé sur laquelle elles apparaissent tous les deux voilées dans le respect du lieu saint.

“Toi et moi ici ma Tic. Dieu est grand” commente Vitaa sur le cliché relayé dans une story en référence au dessin animé Tic et Tac de Disney pour afficher leur complicité et se donnant les surnoms des deux personnages. “Être ici avec toi c’est tellement d’émotions… Ma Tac, je t’aime” a ensuite répondu Diam’s.