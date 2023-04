Kodes : l’incroyable salaire du rappeur révélé

Le rappeur du 91 se met vraiment bien ! En promo, pour son dernier projet NO CAP Vol. 1 paru au mois de février, Kodes s’est livré sans tabou sur ses revenus et a révélé publiquement son salaire mensuel qui est assez impressionnant mais sans donner toutefois les détails de ses sources de rémunération.

Le rap ça paye pour Kodes qui empoche un beau pactole tous les mois !

Le 3 février dernier, Kodes a fait son retour dans les bacs avec No Cap Vol.1, son troisième album studio de 16 titres avec des nombreux invités. Kerchak, Bolémvnk, Green Montana, Gambino La MG, Leto ou encore Joé Dwèt Filé figurent tous au casting de ce projet dans la liste des featurings. Dans une interview de présentation de cet opus, le rappeur de l’Essonne a sans hésité donner son salaire en réponse à la question, “Combien tu gagnes chaque mois ?” et le montant risque d’en surprendre plus d’un.

C’est le pour média Breakmedia que Kodes a expliqué gagner entre 15 000 et 20 000 euros par mois. “Entre 15 000 et 20 000 euros. Les meilleurs mois ça peut monter, ça peut bien monter. Ça dépend. Nous les rappeurs, on peut pas savoir notre salaire.”, affirme dans la séquence le jeune rappeur suivi par 315 000 fans sur Instagram, 138 000 abonnés sur Youtube et avec près de 500 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Avec des tels revenus, on n’ose à peine imaginer ce que doivent être les revenus de Ninho, le recordman des certifications en France.