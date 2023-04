Maes révèle qu’Hakimi aurait privé son ex de sa fortune en la mettant au nom de sa mère

Cette information sur le divorce de Achraf Hakimi n’a pas été confirmée mais Maes a relayé la rumeur qui est devenue virale sur les réseaux. La séparation du défenseur Parisien avec son ancienne compagne Hiba Abouk est actée mais elle pourrait ne pas toucher la moitié de la fortune du joueur en raison d’un subterfuge de ce dernier comme l’affirme le rappeur Sevranais.

Achraf Hakimi s’est mis en couple avec Hiba Abouk en 2018 avant de donner naissance à deux enfants Amin et Naïm, mariés en 2020. Ils sont désormais en instance divorce notamment, suite à l’ouverture d’une enquête pour une accusation de viol d’une jeune femme contre l’ancien joueur du Real Madrid. L’actrice espagnole a confirmé leur rupture à la fin du mois de mars. Discret sur sa vie privée le défenseur Marocain ne s’est pas exprimé sur le sujet et reste concentré sur ses performances sportives mais une information relayée par Maes à son sujet vient de faire le buzz sur la toile.

Le coup de génie d’Hakimi salué par Maes !

Alors qu’après plusieurs années de vie commune, Hiba Abouk a demandé le divorce à Achraf Hakimi ainsi que la moitié de ses biens et de sa fortune sauf qu’elle ne devrait pas percevoir autant d’argent que prévu. En effet le joueur du PSG n’aurait pas autant de biens que prévu à son nom car il aurait mis une partie au nom de sa mère lui permettant d’éviter de tout perdre.

“La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur marocain. (…) Mais arrivés au tribunal ils se sont aperçus qu’Achraf Hakimi n’avait aucun bien et que la banque n’en avait pas non plus. Achraf Hakimi avait mis toute sa fortune sous le nom de sa mère il y a longtemps.” décrit l’information publiée par Maes dans une story à ses 1,6 millions d’abonnés avec le message pour féliciter l’international Marocain, “50% de rien, c’est beaucoup non ? Comme ma mère m’a dit : être marocain, c’est un métier.”.

Achraf Hakimi n’a pas encore fait de commentaire sur cette nouvelle pour la démentir ou la confirmer dans l’attente d’une source sûre mais elle enflamme déjà Internet depuis quelques heures et a fait le bonheur de Maes.

En lien : Achraf Hakimi pose avec la veste en cuir culte de la Mafia K’1 Fry