Maes se moque de Booba, absent du Top 10 des rappeurs les plus streamés

Booba ne fait pas partie des rappeurs francophones les plus écoutés depuis le début de l’année sur les plateformes et l’information n’a pas échappé à Maes. Le rappeur Sevranais a nargué son rival à l’occasion de la publication de classement des artistes les plus streamés du moment pour faire savoir sa place dans le Top 10 alors que B2O n’est que 19ème.

Aucune pitié ni de répit dans le clash entre Booba et Maes, chaque sujet est bon pour charger son ennemi et l’auteur d’Omerta ne compte visiblement pas lâcher son ancien compère. Il y a quelques jours le média Midi/Minuit a révélé le classement des artistes francophones les plus streamés sur Spotify en 2023 avec les chiffres cumulés des mois de janvier, février et mars. Pas de grande surprise au niveau du trio de tête, Jul prend la première place avec 375 millions d’écoutes, suivi de Ninho deuxième avec 333 millions de streams, Damso est sur la dernière marche du podium avec 226 millions d’écoutes.

Maes bat Booba et lui rappelle son 1er nom de scène !

Dans le Top 10 figure également, Tiakola (4ème), Gazo (5ème), le groupe PNL (6ème) qui n’a pourtant rien sorti depuis 2019 et l’album “Deux Frères”, Hamza (7ème), Niska (8ème) suivi de Maes (9ème) et enfin le duo Djadja & Dinaz (10ème). Booba dont le dernier album Ultra date de 2021 est loin derrière.

Même si ses derniers singles en solo date de novembre 2022 avec “Iste” et d’octobre avec “KOA” et qu’il a enchainé les featurings ces derniers mois en compagnie de Bilton sur “Panenka”, de Mademoiselle Lou sur “Zénith”, de Gato avec “Marocco”, B2O n’a sorti aucun gros tube ces derniers temps, il totalise seulement 95 millions de streams loin derrière son rival avec 135 millions d’écoutes. Cela n’a pas échappé à l’artiste originaire de Sevran qui connait le succès depuis le début d’année avec les titres “Fetty Wap” et “Galactic”, son album Omerta sorti le 10 mars 2023 s’approche aussi de la certification de disque d’or avec près de 42 000 ventes en 5 semaines.

Maes s’est amusé à commenter “Where is Tic Tac” en légende de la publication du classement dans une story pour se moquer de Booba et souligner sa 19ème position tout en le nommant par son tout premier nom de scène à ses débuts dans les années 90 avant d’être connu du public. Une information que le rappeur 93 a récemment dévoilé, “Le rappeur n’a pas tout le temps porté le nom de Booba. Tic-Tac était son premier surnom. C’est pour rendre hommage à un de ses cousins sénégalais Boubacar qu’il a pris le surnom de Booba.” avait-il confié dernièrement sur Instagram puis d’ajouter “Tictac, la plus grande supercherie du rap français”.

