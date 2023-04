Bolemvn réplique au clash de Koba LaD en musique

Le message virulent de Koba LaD contre Bolemvn avait intrigué les auditeurs de rap français et ce dernier vient de donner la réponse à cette intrigante attaque de son compère pour lever le voile sur leur coup monté afin d’assurer la promotion de la mise en ligne du clip “Kaleidoscope / 3 Verres”.

Après sa récente sortie de prison, Koba LaD a surpris le public pour s’en être pris à ses compères du Bat 7 situé à Evry, Kodes, Shotas et Bolemvn. Les rappeurs ont grandi ensemble et se connaissent depuis tout jeune, ce dernier cité s’est étonné lors de la libération de Koba de ne pas avoir été informé de la fin de sa détention alors qu’il a été accueilli par ses proches devant les portes de l’établissement pénitencier.

Bolemvn révèle la vérité sur le clash de Koba LaD !

Lors d’un passage radio sur Skyrock, Bolemvn a d’ailleurs pensé que l’annonce de la libération de Koba LaD est un fake, “Non c’est faux, ça doit être une vidéo qui date ça. Sinon j’aurais été au courant déjà.” s’était-il exclamé face aux images du retour à la liberté de son acolyte devant Fred Musa mort de rire. “C’est vraiment un quartier de fou malade je vous jure. F*ck @bolemvn7binks, f*ck le Seven Binks t’façon je les bai*e” a ensuite balancé l’interprète de Daddy Chocolat sur Instagram il y a quelques jours.

Dans un premier temps, Bolemvn est resté silencieux et n’a pas donné suite à ce tacle avant de publier ce vendredi 14 avril un double clip baptisé “Kaleidoscope / 3 Verres”, des deux morceaux extraits de son prochain EP de 6 titres à paraître le 5 mai 2023. Dans cette vidéo comme on aurait pu le pressentir, il révèle que c’est en réalité une fausse embrouille avec Koba LaD dans le but de sa promotion et de profiter de l’occasion pour clamer en musique son attachement à ses compères du Bat 7 afin de mettre fin à la rumeur d’un clash.