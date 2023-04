Mister You réagit au “coup de génie” de Hakimi contre son ex-femme

Le divorce d’Achraf Hakimi avec Hiba Abouk fait beaucoup parler depuis le partage sur Twitter d’une rumeur sur le coup de maitre du défenseur Parisien au détriment de son ex-femme. L’information fait un buzz énorme sur les réseaux, Maes a été l’un des premiers à relayer la rumeur mais les internautes s’en sont pris à Francis Ngannou pour l’avoir validé, Mister You vient également de réagir à son tour à cette information qui s’apparente pourtant à une fake news.

Francis Ngannou s’est attiré les foudres des Twittos pour avoir soutenu la démarche de Achraf Hakimi, l’information n’a pas été démentie mais des voix se sont levés pour dénoncer une possible fake news. Selon plusieurs médias l’ancienne compagne de l’international Marocain a eu une mauvaise surprise dans sa demande de divorce. Avec un salaire annuel de 12 millions d’euros le joueur du PSG n’aurait pas de biens à son actif et son ancienne compagne va donc récupérer 50% de rien. Les actifs auraient tous été mis au nom de la mère de l’ancien Madrilène et Hiba Abouk risque de ne rien n’avoir de la fortune de son ex’.

Mister You soutient l’astuce de Hakimi contre son ex-femme

“50% de rien c’est beaucoup non ? Comme ma mère m’a dit : « Être marocain c’est un métier… “ a décrit Maes en relayant cette information publiée sur Twitter par le média First Mag ayant même cumulée plus de 23 millions de vues. Le rappeur Sevranais a salué l’ingéniosité de Achraf Hakimi, un autre rappeur français, Mister You en a fait de même.

L’auteur des mixtapes Mec de Rue a publié dans une story en citant comme source les médies Dailyloud et Goal le message, “La femme du footballeur Achraf Hakimi a demandé le divorce et a réclamé la moitié de ses biens. Cependant, le tribunal lui a appris que son mari millionnaire ne possède rien, car tous ses biens sont enregistrés au nom de sa mère.”. Younes Latifi a ensuite enchainé avec une autre story d’une photo du défenseur Marocain en train d’arriver à l’entrainement en sortant d’une voiture avec le légende, “Hakimi vient d’arriver à l’entrainement dans la voiture que sa maman lui a offerte”.

En attendant d’avoir une confirmation de la véracité de cette information du principal intéressé la rumeur continue d’enflammer la toile malgré le fait la rumeur semble peu crédible et être une invention pour faire le buzz, aucune source fiable n’est d’ailleurs citée.