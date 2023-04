Booba interpellé sur la sortie de 6G, il répond cash !

De retour sur Instagram avec un nouveau profil en espérant éviter d’être encore sanctionné par le réseau social, Booba a choisi le pseudo de “boobabanni” pour ce nouveau compte mais va devoir avoir un comportement irréprochable et faite attention à ses mauvaises habitudes de provoquer à tout va, il a donc commencé par s’exprimer sur la sortie très attendue du single 6G.

“Compte officiel de Booba puisque des escrocs sans talent ont toujours droit à la parole sur cette plateforme on va forcer un peu.” peut-on lire en description de la nouvelle page Instagram de Booba qui en quelques jours cumule près de 80 000 abonnés. Le fondateur du 92i y partage le lien de son actualité, ses réseaux, ses stores officiels, ses profils sur les plateformes de streaming ainsi que les dates de ses concerts à venir à Abidjan le 29 avril, à Dakar le 6 mai, à Casablanca le 21 juin, au festival Afro Nation Portugal le 30 juin ainsi qu’au festival des Ardentes en Belgique le 9 juillet. Aucune information précise sur son prochain titre pour le moment alors que B2O a pourtant laissé sous entendre récemment cette possibilité à plusieurs reprises ces derniers temps.

Booba faire encore monter la pression du le single 6G !

En pleine guerre contre les influenceurs et Cyril Hanouna, Booba n’a pas mis de côté la musique avec sa récente annonce sur TikTok de sortir un nouveau morceau mais sans donner plus de précisions à ce sujet. La rumeur persiste sur la parution du titre 6G que les fans attendent depuis des longues années, Kopp a souvent suggéré que cet inédit est en préparation mais toujours aucune information pour le moment sur la sortie du sixième volet de cette série de singles (3G,4G,5G). Malgré le fait qu’il ne produit plus d’album depuis son ultime opus “Ultra” sorti le 5 mars 2021, le DUC continue de dévoiler des chansons pour poursuivre sa carrière et il vient encore de livrer une déclaration pour faire monter la pression sur cet inédit.

“J’ai de l’or sur la tête, c’est carré, j’ai la 7G” a répondu Booba à un internaute dans les commentaires d’une de ses publications, “boobabanni avant d’avoir la 7G, sort 6G” réplique un fan impatient de découvrir ce morceau, “il est prêt 6G” annonce B2O. L’ancien membre du groupe Lunatic a ensuite relayé une capture d’écran de cet échange avec le message toujours aussi énigmatique, “c’est bon je répond plus aux commentaires”, la sortie du titre semble enfin se préciser au plus grand bonheur de ses fans.