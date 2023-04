Cédric Doumbé explique cash son rapport à Ciryl Gane, “il s’est fait étrangler…”

Depuis la déroute de Ciryl Gane contre Jon Jones, Cédric Doumbé n’a pas maché ses mots contre son confrère. Il s’est notamment vanté d’avoir prédit cette déconvenue de Bon Gamin et d’avoir mis en avant ses faiblesses déjà avant le combat, le champion de kick-boxing s’est expliqué sur les raisons de ses attaques contre son compatriote.

Habitué à faire des déclarations provocatrices contre les autres combattants de MMA, Cédric Doumbé cible fréquemment Ciryl Gane et n’hésite pas à se moquer de ce dernier. Dans une interview pour Legend, le Franco-Camerounais a livré l’explication de ses tacles contre l’athlète originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée en précisant qu’il aurait apprécié le voir battre Jon Jones dans l’octogone à l’UFC 285 mais savait d’avance que cela allait mal se passer pour le français dans la cage lors de cet événement.

Pourquoi Cédric Doumbé se moque de Ciryl Gane ? Il donne l’explication !

“Le combat de Ciryl contre Jon Jones ? Je l’ai regardé. J’avais prédit qu’il perdrait et se ferait étrangler… et il a perdu, et il s’est fait étrangler” raconte Cédric Doumbé avec le sourire avant de clarifier ses propos contre Ciryl Gane, “j’aurais aimé qu’il gagne. Il faut que les gens comprennent que c’est un mélange de trash-talk, de vérité, de conseils et de vraie analyse. Ce n’est pas parce que j’ai prédit sa défaite que je voulais qu’il perde.”. Le candidat de The Circle Game sur Netflix précise qu’il souhaite qu’un français réussisse à prendre la couronne de l’UFC et aurait préféré que son compatriote remporte le face à face contre Jon Jones.

“On a un réservoir de talents énorme en France, et on sera champions un jour. Donc j’ai été très déçu que Ciryl perde sa ceinture. Mais je l’avais prédit, parce que j’avais tout analysé, et j’ai dit la vérité.” se justifie Cédric Doumbé au sujet de Gane avant de conclure sur ses propos, “Maintenant, si je deviens le premier français champion à l’UFC, je serai content. Il y a forcément une compétition entre combattants, mais c’est aussi ça qui fait qu’on donnera le meilleur de nous-mêmes.”.

Cette déclaration de Cédric Doumbé permet d’éclaircir sa position concernant Ciryl Gane qui souhaite le meilleur pour le MMA français même s’il utilise souvent le trash-talking contre des compatriotes.