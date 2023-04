Chelsea vs Real Madrid en streaming live direct

Chelsea vs Real Madrid, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir à Stamford Bridge, les Blues de Franck Lampard vont tenter de renverser la tendance face au club Madrilène favori de cette confrontation après sa victoire au match aller sur le score de 2 buts à 0 grâce à Karim Benzema et Marco Asensio. l’équipe entrainée par Carlo Ancelotti compte bien conserver son titre de champion d’Europe et devrait affronter en demi-finale Manchester City.

C’est l’un des chocs des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir à partir 21h à Londres arbitré par Daniele Orsato même si l’équipe de Chelsea est au plus mal et totalement décrochée des premières places au classement de la Premier League pour disputer la C1 la saison prochaine les coéquipiers de Thiago Silva vont devoir remporter la coupe aux grandes oreilles. Ces derniers années, les Blues et le Real Madrid se sont affronté à 8 reprises, ce sont les Espagnols qui ont remporté le dernier match entre eux les clubs en demi-finale de la Champions League l’année passée.

Découvrez la composition probable des deux équipes. Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Remplaçants: Lunin, L. Lopez, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Odriozola, Vazquez, Tchouaméni, Ceballos, Rüdiger, Diaz. Chelsea : Kepa – Fofana, Thiago Silva, Chalobah – James, Kanté, Enzo, Kovacic, Cucurella – Gallagher, Havertz.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Manchester City vs Bayern Munich en streaming légal et en haute définition en France ainsi que sur RMC Sport 1.