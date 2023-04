Mister You a hâte de quitter la France, « C’est incroyable la folie dans ce pays »

Après s’être fait piéger par la fake news au sujet du divorce de Achraf Hakimi, Mister You vient de réagir à une autre actualité pour s’indigner des décisions de la justice française sur une affaire qui a fait polémique. Le rappeur français a exprimé son souhait de quitter le France dès qu’il sera libre.

Après plusieurs mois détention pour l’affaire de sa publicité sur Snapchat d’un point de vente de drogue en 2021, Mister You est sorti de prison au mois d’octobre dernier suite à la décision du juge d’accorder un aménagement de peine au rappeur alors qu’il avait écopé d’une peine de 24 mois de prison. L’artiste est assigné à résidence sous bracelet électronique chez sa compagne au Mans en attendant la fin de sa peine et s’est dernièrement indigné d’une sombre affaire.

Mister You détruit la justice française !

La justice a été trop indulgente selon Mister You avec un enseignant en classe de primaire. Le juge a décidé de placer sous contrôle judiciaire ce professeur avec interdiction d’exercer un métier en contact avec des enfants alors qu’il est accusé d’avoir téléchargé depuis près de deux ans des milliers de contenus avec des photos d’enfants âgés entre 1 et 15 ans, l’individu a été mis en examen pour détention d’images pédop*rn*graphiques mais reste libre pour le moment de quoi rendre furieux le rappeur.

“C’est incroyable la folie dans ce pays…” s’énerve Mister You en réaction à un tweet sur cette décision de justice. “Moi on m’a mis en prison. Et on me refuse actuellement la libération conditionnelle pour « incitation à la consommation de cannabis. »” poursuit-il sur son cas personnel avant d’annoncer son intention de partir de la France, “J’ai hâte de pouvoir quitter ce pays de… Bref, bonne chance pour la suite”. Le chanteur ne comprend pas l’indulgence de la justice dans ce type d’affaire alors que le juge n’a pas été aussi clément avec lui.

“Ils risqueraient d’aller en prison pour troubles à l’ordre public… Même si il s’en prend physiquement il ne risque pas grand chose, nous sommes en France…” a également ironisé Mister You face l’incompréhension de la justice dans notre pays.